المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة غانا في كأس أفريقيا

2022-01-09 / 6:16 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

أنهى المنتخب الوطني المغربي تحضيراته لمواجهة نظيره الغاني، في المباراة المقررة غدا الإثنين بداية من الخامسة عصرا، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وخاضت العناصر الوطنية، عشية اليوم الأحد، حصتها التدريبية الأخيرة على أرضية ملحق ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، وخصصها وحيد حاليلوزيتش لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيعتمد عليها.

وعرفت هذه الحصة عودة منير الحدادي بعدما جاءت نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها سلبية، بينما تدرب يوسف النصيري بشكل انفرادي، في الوقت الذي تدرب فيه إلياس شاعر بشكل طبيعي مع المجموعة.

وغاب عن الحصة الأخيرة للمنتخب الوطني كل من بدر بانون وأيوب الكعبي وسفيان الكرواني وأيمن برقوق وريان مايي لأسباب تتعلق بالإصابات و”كورونا”.

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تعليق واحد

  1. لا تنتظروا شيئا من هذا المدرب العجوز.5 طن من الأغدية+مصروف الجيب والفشوش+البحث عن الاعذار=خروج خالي الوفاض.المنتخب يلزمه مدرب وطني يحب وطنه حتى الجنون ولديه فكر الفوز بالالقاب وليس للسياحة والمشاركة من اجل المشاركة.

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