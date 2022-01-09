“القاتل الصامت” ينهي حياة زوجين بفاس

هبة بريس – فاس

لقي زوجان مصرعهما اختناقا، جراء استنشاقهما الغاز السام الناجم عن الاستعمال غير الآمن لسخان مائي يعمل بغاز البوتان، وذلك داخل شقتهما السكنية الكائنة بحي الرياض التابع لمقاطعة سايس بمدينة فاس

ووفق ما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فقد عثر على الزوجين جثتين هامدتين، مبرزة أن القاتل الصامت فتك بهما إثر استعمالهما السخان المائي للاستحمام.

وفتحت مصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما جرى نقل جثتي الزوجين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة. تضيف ذات المصادر

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