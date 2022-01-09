شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب على وعودها “

هبة بريس - الرباط

قال حميد شباط الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديموقراطية بجهة فاس مكناس، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، أن الحكومة جعلت الشعب المغربي يحلم في البداية قبل ان تنقلب على وعودها بحسب تعبيره .

وأضاف شباط اليوم الأحد 9 يناير الجاري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال، للمؤتمر الوطني التأسيسي لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، أن الحكومة جعلت الشعب المغربي يحلم… لكنها انقلبت على وعودها.”.

واسترسل شباط قائلا :” برنامج التنموذج التنموي الجديد الذي سهر الملك محمد السادس شخصيا على إعداده، سيكون في مهب الريح مع هذه الحكومة الجديدة، التي بدأت ولايتها بالغرق في عدد من المشاكل الاجتماعية”.

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