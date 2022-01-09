شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

2022-01-09 / 5:03 مساءً
5

حل حميد شباط، اليوم الأحد، كاتبا عاما لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، الديمقراطية، خلال أشغال المؤتمر التأسيسي للنقابة.

وصوت أعضاء المؤتمر التأسيسي لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، على حميد شباط بالإجماع، اليوم الأحد

يذكر أن حميد شباط سبق أن ترأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، قبل أن تتم الإطاحة به سنة 2017 وانتخاب النعم ميارة كاتبا عاما

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب على وعودها “

شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب…

2022-01-09 / 6:11 مساءً
Photo of معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

2022-01-09 / 9:42 صباحًا
Photo of الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى المقاومة وقوى الدفاع”

الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى…

2022-01-08 / 7:10 مساءً
Photo of “الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

“الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

2022-01-08 / 11:47 صباحًا
Photo of إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد

إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية…

2022-01-08 / 7:30 صباحًا
Photo of العلاقات بين المغرب وألمانيا .. دول عديدة تراقب التطورات

العلاقات بين المغرب وألمانيا .. دول عديدة تراقب التطورات

2022-01-07 / 10:10 مساءً
Photo of العلاقات بين المغرب وألمانيا…الفترة السابقة أصبحت في الخلف

العلاقات بين المغرب وألمانيا…الفترة السابقة أصبحت في الخلف

2022-01-07 / 8:54 مساءً
Photo of رفاق منيب يطالبون بتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات

رفاق منيب يطالبون بتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات

2022-01-07 / 6:43 مساءً
Photo of بعد إقبار طموحها بالصحراء المغربية.. الجزائر تطمح لفتح خط بحري مع موريتانيا

بعد إقبار طموحها بالصحراء المغربية.. الجزائر تطمح لفتح خط…

2022-01-07 / 5:10 مساءً
Photo of الكويت تؤكد على ثبات ورسوخ موقفها الداعم للقضية الوطنية

الكويت تؤكد على ثبات ورسوخ موقفها الداعم للقضية الوطنية

2022-01-07 / 9:51 صباحًا

‫5 تعليقات

  1. أجد هده النقابه إرهابيه بلا قانون لمادا لأن الدوله للمملكه المغربيه دات مجلس عماله للحكومه لأصحاب الرميد الأجراء للمهن والتجاره الحره دوى الدخل المحدود للحاله المدنيه وصندوق الضمان الاجتماعي للتأمين لوقف التنفيد للبناء لمجلس وزاره العداله والحريات للقضاء للمحكمه الدستوريه بالرباط أما هده النقابه للإستقلال مقفله زمان فكيف تم فتحها والتصويت عليها لأنها تشتغل خارج قانون الدوله ولا تؤدى ضريبه للحكومه

  2. لأن حزب الإستقلال للنقابه الإرهابيه لا يمتلك حتى دورو مقفله بشكل نهائى فكيف قاموا بالفتح والتسويط على حد ما أدكره أنهم قاموا بالسطو على صندوق التأمين للضمان الإجتماعى لمجلس حكومه الدوله لوقف التنفيد للبناء مفهومه وواضحه لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم مريا

  4. تأسيس النقابات لابد من ابتعادها عن السياسة الحزبية وتكون مستقلة بذاتها ولاتخضع لنزوات حزبية ويمكنها ان تكون غير متحزبة ومحايدة لتحقيق مصالح كل العمال بلاستثناء بكل عدل بعيدا عن المزايدات الحزبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق