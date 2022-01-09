شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة
حل حميد شباط، اليوم الأحد، كاتبا عاما لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، الديمقراطية، خلال أشغال المؤتمر التأسيسي للنقابة.
وصوت أعضاء المؤتمر التأسيسي لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، على حميد شباط بالإجماع، اليوم الأحد
يذكر أن حميد شباط سبق أن ترأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، قبل أن تتم الإطاحة به سنة 2017 وانتخاب النعم ميارة كاتبا عاما
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5 تعليقات
أجد هده النقابه إرهابيه بلا قانون لمادا لأن الدوله للمملكه المغربيه دات مجلس عماله للحكومه لأصحاب الرميد الأجراء للمهن والتجاره الحره دوى الدخل المحدود للحاله المدنيه وصندوق الضمان الاجتماعي للتأمين لوقف التنفيد للبناء لمجلس وزاره العداله والحريات للقضاء للمحكمه الدستوريه بالرباط أما هده النقابه للإستقلال مقفله زمان فكيف تم فتحها والتصويت عليها لأنها تشتغل خارج قانون الدوله ولا تؤدى ضريبه للحكومه
لأن حزب الإستقلال للنقابه الإرهابيه لا يمتلك حتى دورو مقفله بشكل نهائى فكيف قاموا بالفتح والتسويط على حد ما أدكره أنهم قاموا بالسطو على صندوق التأمين للضمان الإجتماعى لمجلس حكومه الدوله لوقف التنفيد للبناء مفهومه وواضحه لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم مريا
ما فعل بالاستقلالين سيكرره مع هذا الحزب. الله يعطينا وجهكم.
تأسيس النقابات لابد من ابتعادها عن السياسة الحزبية وتكون مستقلة بذاتها ولاتخضع لنزوات حزبية ويمكنها ان تكون غير متحزبة ومحايدة لتحقيق مصالح كل العمال بلاستثناء بكل عدل بعيدا عن المزايدات الحزبية.
معندوش،الكمارة علاش،يحشم ان لم تستحي فافعل ما شءت ولكن الله،يمهل ولايهمل