شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

حل حميد شباط، اليوم الأحد، كاتبا عاما لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، الديمقراطية، خلال أشغال المؤتمر التأسيسي للنقابة.

وصوت أعضاء المؤتمر التأسيسي لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، على حميد شباط بالإجماع، اليوم الأحد

يذكر أن حميد شباط سبق أن ترأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، قبل أن تتم الإطاحة به سنة 2017 وانتخاب النعم ميارة كاتبا عاما

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