الجزائر .. السجن النافذ عامين لرئيس حزب بتهمة “إهانة” الرئيس تبون

هبة بريس _ متابعة

أصدرت محكمة جزائرية، الأحد، حكما أوليا بحق رئيس حزب يساري بالسجن النافذ عامين وغرامة مالية؛ بتهمة “إهانة” الرئيس عبد المجيد تبون، وفق منظمة محلية.

ونشرت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” (غير حكومية) بيانا بالخصوص عبر صفحتها في “فيسبوك”، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية بخصوصه حتى الساعة (12:00 ت.غ).

وأفادت الرابطة أن “محكمة باب الوادي بالعاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار أمريكي)”.

واعتبرت أن “الحكم ضد رئيس حزب عبر عن آرائه السياسية هو انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد”.

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