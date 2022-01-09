وضعية العاملين ببرنامج محو الأمية ..الاستقلال يسائل التوفيق

هبة بريس _ الرباط

ترافعت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن حقوق العاملين ببرنامج محو الأمية بالمساجد.

وقالت الزومي، في سؤال كتابي وجهته لوزير الاوقاف ، أن برنامج محو الأمية بالمساجد يعد من البرامج الهادفة إلى تمكين غير المتعلمين عن القدرة على القراءة، والكتابة والتعبير الشفهي والكتابي وإنجاز العمليات الحسابية، وحفظ وفهم سور من القرآن الكريم، ومعرفة الأحكام العامة للعبادات والمعاملات، واكتساب مهارات حياتية.

وسجلت الزومي “بكل أسف أن العاملين بهذا البرنامج يشتغلون في ظل ظروف صعبة مطبوعة بالإقصاء والحرمان من كل الحقوق، منها على سبيل المثال لا الحصر الأجور الهزيلة، غياب التغطية الصحية، والتعسفات”. مضيفة أن “منهم من تم توقيف التزاماتهم وأجورهم في عز أزمة كورونا دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية الصعبة”.

وبحسب النائبة البرلمانية، فإنه “من غير المقبول أن تشتغل هذه الفئة بصبر ونكران للذات من أجل إنجاح هذا البرنامج الطموح، في مقابل حرمانها من حقوقها كاملة”، مشددة أنه “إذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على إنجاح هذا البرنامج التنموي، ينبغي كذلك أن تكون حريصة على حقوق المساهمين الفعليين في إنجاحه، والقطع مع تسميتهم بـ”المستعان بهم”.

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