خاليلوفيتش: على غرار كل الفرق لدينا مخاوف تتعلق بالإصابات وبداء كوفيد 19

2022-01-09 / 2:36 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وحيد خاليلوفيتش اليوم الأحد، في ياوندي، أن المنتخب الوطني وعلى غرار كل الفرق لديه مخاوف تتعلق بالإصابات وأخرى بداء كوفيد 19.

وقال خاليلوفيتش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي قبل المباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد غانا يوم غد الإثنين برسم الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية “مثل جميع الفرق لدينا مخاوف متعلقة بالإصابات وأخرى متعلقة بـكوفيد 19”.

وأشار إلى أن الفريق عمل بجد وبذل الكثير من الجهد للتغلب على هذه المشكلات.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية ال 33 اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) في ملعب أوليمبي في ياوندي.

وستلعب الكاميرون، البلد المضيف، مع بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية.

ويدخل المنتخب المغربي غمار هذه المسابقة يوم الإثنين ويخوض أول مباراة له ضد غانا.

ويوجد المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب غانا والغابون وجزر القمر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيروس “كورونا” يضرب المنتخب الوطني قبل مواجهة غانا

فيروس “كورونا” يضرب المنتخب الوطني قبل مواجهة غانا

2022-01-09 / 12:36 مساءً
Photo of حاليلوزيتش : مباراة غانا ستحدد مصيرنا في البطولة بأكملها.. وسندافع بقوة عن حظوظنا

حاليلوزيتش : مباراة غانا ستحدد مصيرنا في البطولة بأكملها..…

2022-01-08 / 10:57 مساءً
Photo of قرار من الـ”كاف”.. المنتخب الذي لا يتوفر على 11 لاعبا يعتبر خاسرا

قرار من الـ”كاف”.. المنتخب الذي لا يتوفر على 11…

2022-01-08 / 10:28 مساءً
Photo of صافرة بوتسوانية لقيادة مباراة المغرب ضد غانا في كأس أفريقيا

صافرة بوتسوانية لقيادة مباراة المغرب ضد غانا في كأس…

2022-01-08 / 8:51 مساءً
Photo of أكرد : سنلعب كل مباراة في كأس أفريقيا كأنها نهائي

أكرد : سنلعب كل مباراة في كأس أفريقيا كأنها…

2022-01-08 / 7:30 مساءً

رسميا.. “الكاف” يعلن موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

2022-01-08 / 3:50 مساءً
Photo of الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات المنتخب في كأس أفريقيا

الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات المنتخب في كأس…

2022-01-08 / 2:33 مساءً
Photo of بانون يظهر أخيرا بمقر اقامة المنتخب المغربي

بانون يظهر أخيرا بمقر اقامة المنتخب المغربي

2022-01-08 / 1:44 مساءً
Photo of رسميا.. “كاف” يرفع قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

رسميا.. “كاف” يرفع قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

2022-01-08 / 11:00 صباحًا
Photo of تجاهَل اعلامهم ..غُصّة لقجع تخرج أبواق العسكر من جحورهم

تجاهَل اعلامهم ..غُصّة لقجع تخرج أبواق العسكر من جحورهم

2022-01-07 / 11:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق