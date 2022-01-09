خاليلوفيتش: على غرار كل الفرق لدينا مخاوف تتعلق بالإصابات وبداء كوفيد 19

هبة بريس _ وكالات

أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وحيد خاليلوفيتش اليوم الأحد، في ياوندي، أن المنتخب الوطني وعلى غرار كل الفرق لديه مخاوف تتعلق بالإصابات وأخرى بداء كوفيد 19.

وقال خاليلوفيتش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي قبل المباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد غانا يوم غد الإثنين برسم الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية “مثل جميع الفرق لدينا مخاوف متعلقة بالإصابات وأخرى متعلقة بـكوفيد 19”.

وأشار إلى أن الفريق عمل بجد وبذل الكثير من الجهد للتغلب على هذه المشكلات.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية ال 33 اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) في ملعب أوليمبي في ياوندي.

وستلعب الكاميرون، البلد المضيف، مع بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية.

ويدخل المنتخب المغربي غمار هذه المسابقة يوم الإثنين ويخوض أول مباراة له ضد غانا.

ويوجد المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب غانا والغابون وجزر القمر.

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