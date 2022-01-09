إنزكان : ترك سيارته الفارهة ل ” الغسيل” فوجدها في حادث سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن شخص يتحدر من مدينة أكادير، قد ترك سيارته الفارهة من نوع ” دجيب ” بأحد محلات غسل السيارات بنفس المدينة ، قبل أن يتفاجأ صباح اليوم الاحد ، بوجودها وهي في حالة أضرار جسيمة بغابة بمنطقة التمسية عمالة إنزكان أيت ملول ، بعد تعرضها لحادثة سير لم تسفر عن خسائر بشرية .

وكانت مصالح الدرك بالمركز الترابي التمسية بإنزكان ، قد توصلت بإخبارية تفيد وجود سيارة رباعية الدفع مجهولة على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1010 الرابطة بين تارودانت وأكادير.

و بعد عملية التنقيط للوحتها الخلفية ، تأكد أن مالكها يتحدر من مدينة أكادير ، ليتم ربط الاتصال به ، قبل أن يتفاجأ بأن سيارته تركها بمحل للغسيل بأحد أحياء المدينة، وبعد عمليات البحث والتقصي ، تم الوقوف أن شابين يشتغلان بنفس المحل ، كانا ليلة البارحة في حالة سكر طافح ، بعد أن استعملا السيارة للجولان دون علم مالكها .

وتمكنت مصالح الدرك من إعتقال أحد المتهمين في حين تم تحرير مذكرة إعتقال في حق الشخص الثاني، وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه على انظار النيابة العامة المختصة.

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