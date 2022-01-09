الفرقة الوطنية تطيح ببرلماني بإقليم سطات

هبة بريس _ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من اعتقال برلماني عن اقليم سطات فجر اليوم الأحد على مشارف اقامته ضواحي سطات.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية بمدينة الدار البيضاء لتعميق البحث معه على خلفية مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه من قبل عناصر الضابطة القضائية التابعة لقيادة الجهوية لدرك الملكي بسطات والفرقة الوطنية .

‌توقيف البرلماني المعني فجر اليوم الأحد، جاء نتيجة كمين محكم استنادا لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني حول تحركاته أعقبتها مداهمة اقامته المتواجدة غرب مدينة سطات من قبل عناصر من افراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واقتياده صوب مدينة الدار البيضاء لمباشرة التحقيق معه حول ما نسب إليه.

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