تنسيق مغربي أميركي يتوج بإنقاذ 103 مهاجرين غير نظاميين قرب جزر الكناري

هبة بريس _ الرباط

نجح تدخل لقوات خفر السواحل الأميركية والمغربية والإسبانية في إنقاذ 103 مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي قرب جزر الكناري، وفق ما أعلنه خفر السواحل الأميركي أمس الجمعة.

وتلقى مركز تنسيق الإنقاذ في لاس بالماس تقارير الثلاثاء، تفيد بوجود مهاجرين في عرض البحر، وأبلغ المركز السفن الأقرب للموقع الذي يبعد بـ40 ميلا بحريا عن السواحل المغربية.

وكانت ثلاث سفن تابعة لقوات خفر السواحل الأميركي تجري تدريبا مع نظيرتها المغربية غير بعيد عن الموقع، فتدخلت لإنقاذ 103 مهاجرين كما انتشلت اثنين من المتوفين

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