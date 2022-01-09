وزارة الحج : زيارة قبر النبي تقتصر على الرجال فقط

هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن “زيارة قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تقتصر على الرجال فقط”.

ونقلت صحيفة “عكاظ”، اليوم الأحد، عن الوزارة أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة القبر عن طريق تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضحت أنه بإمكان النساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وعن تصاريح زيارة الروضة الشريفة، قالت الوزارة إنه يجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.

وبينت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وأن مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة القبر فتتم من خلال تطبيق “اعتمرنا” باستمرار للحجز حسب المتاح.

وأكدت أنه يشترط إصدار تصريح من تطبيق “اعتمرنا”، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام “أبشر” مع اشتراط ظهور حالة “محصّن” في تطبيق “توكلنا”.

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