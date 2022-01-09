خطير..مركز لعلاج السرطان يوقف خدماته باكادير
ع اللطيف بركة : هبة بريس
في سابقة خطيرة تهدد حياة مرضى السرطان المعالجين بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، أعلنت إدارته، إعتزامها غدا الاثنين التوقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى .
ووفق مذكرة داخلية صادرة عن إدارة المركز الجهوي، فإن سبب التوقف راجع للنقص الحاصل في أطر التمريض.
و لم تحدد المذكرة موعدا محدد لاستئناف العمل بالمداومة، مؤكدا أن الوضع مرتبط بإيجاد حل لمشكل نقص الموارد البشرية .
القرار شكل صدمة كبيرة لمرضى السرطان ودويهم ، إعتبارا أن المركز يستقبل العشرات من المرضى من مختلف الأقاليم والمدن الجنوبية للمملكة ، كما أن الوضع يستدعي من الوزارة التدخل بشكل مستعجل من أجل إيجاد حل للوضعية
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تعليق واحد
ويتفوهون بان التلقيح ضروري خوفا منهم على صحة المواطن.ثم يغلقون مركزا لعلاج مرضى السرطان ؟؟؟ فهم تسطى