شقير : من غير المنتظر رفع الدعم على المواد المدعمة

2022-01-09 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

دفعت جائحة كورونا حكومة اخنوش لاتخاذ العديد من الإجراءات وإرجاء بعض القرارات التي ترتبط جميعها بالجوانب الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، قال الباحث السياسي محمد شقير، إن حكومة بن كيران قد اتخذت عدة قرارات لإصلاح صندوق المقاصة، إلا أنه رغم ما خلفته من تداعيات على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، إلا أن ذلك لم يخلف أية ردود أو قلاقل على المستوى السياسي أو الاجتماعي

وأضاف “، أن الحكومة أرجأت الرفع التدريجي للدعم عن باقي المواد المدعمة منها “الغاز البيتان والسكر والدقيق” نظرا لتفشي كورونا، التي كانت لها تداعيات على قطاعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع سجل اجتماعي يحدد الفئات المتضررة من أي رفع لدعم صندوق المقاصة على هذه المواد._ يقول شقير لسبونتيك

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‫17 تعليقات

  1. أي دعم تتحدثون عنه كل المنتوجات الغذائية الأساسية الضرورية للحياة لازالت مرتفعة جدا …نريد الدعم الحقيقي بدون مبالغة وليس كلام حبر على ورق فقط…

  2. الزيادات في الاسعار الأساسية الضرورية للحياة شيء مؤرف ..اتقوا الله وراعوا لحالة الفقير الذي يتقاضى أجرة بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. لقد دمرت الجائحة كوفيد 19 كورونا القطاع الاقتصاد الوطني .. الشعب المغربي يريد الدعم من طرفكم للخروج من الأزمة الإقتصادية…وبالاخص معيشة المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء…

  4. المواطن المغربي البسيط يتقاتل على لقمة العيش ليوفرها لأبنائه من أجل عيشة كريمة …فهو جد محتاج لهذا الدعم من حكومتكم الموقرة…

  5. إن هذه الجائحة خلفت وراءها تدهورا في الاقتصاد الوطني مما وصلت إليه من أزمات إجتماعية خانقة في ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة..التي لا يستطيع المسكين استهلاكها…

  9. كلها تماسيح تلهب في بعضها ….لايهمكم الفقير الذي لا يملك اي شيء سوى كرامته ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  10. يا حكومة يجب تحرير الاسعار الأساسية الضرورية للحياة..الكل يشرق ويغرب ولا يهمهم الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت الحالة النفسية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم الارتجالية…

  11. الدعم الحقيقي هو يجب على الحكومة ألا تضع فوارق بين الطبقة البورجوازية والطبقة الفقيرة والكادحة تعيش وضعية صعبة للغاية وليس كالطبقة البورجوازية التي تعيش عيشة رفاهية ولكن الحمدلله في النهاية الموت التي لاتفرق بينهما….

  13. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعود كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا…

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