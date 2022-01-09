شقير : من غير المنتظر رفع الدعم على المواد المدعمة

هبة بريس _ الرباط

دفعت جائحة كورونا حكومة اخنوش لاتخاذ العديد من الإجراءات وإرجاء بعض القرارات التي ترتبط جميعها بالجوانب الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، قال الباحث السياسي محمد شقير، إن حكومة بن كيران قد اتخذت عدة قرارات لإصلاح صندوق المقاصة، إلا أنه رغم ما خلفته من تداعيات على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، إلا أن ذلك لم يخلف أية ردود أو قلاقل على المستوى السياسي أو الاجتماعي

وأضاف “، أن الحكومة أرجأت الرفع التدريجي للدعم عن باقي المواد المدعمة منها “الغاز البيتان والسكر والدقيق” نظرا لتفشي كورونا، التي كانت لها تداعيات على قطاعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع سجل اجتماعي يحدد الفئات المتضررة من أي رفع لدعم صندوق المقاصة على هذه المواد._ يقول شقير لسبونتيك

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