العراق.. البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته ونواب الصدر يرتدون الأكفان

2022-01-09 / 11:23 صباحًا
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هبة بريس

يعقد مجلس النواب العراقي الجديد الجلسة الأولى، صباح الأحد، إذ أعلنت الأمانة العامة للبرلمان استكمال جميع الاستعدادات للانعقاد.

وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى. وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى.

وأضافت الوكالة أن “نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان”، موضحة أنهم “ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع”.

والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، المؤلف من 329 مقعدا، وبلغ عدد نوابه 73.

أما نواب ائتلاف دولة القانون، فقد عقدوا أيضا اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني. بينما اجتمع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، في فندق الرشيد، برئاسة هوشيار زيباري للتحضير لجلسة الأولى.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح حدد، في مرسوم أصدره، الشهر الماضي، موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير، في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة.

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