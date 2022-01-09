وفاة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية بعد إصابتها بكورونا

2022-01-09 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

توفيت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأحد، بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما، حسبما ذكرت صحف مصرية رسمية وخاصة.

ونقلت تقارير صحفية عن معتز سامي، زوج ابنة شقيقها، خبر وفاة الجبالي عبر حسابه في فيسبوك، بعد نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، الأسبوع الماضي، لتلقي العلاج من تداعيات إصابتها بمرض كوفيد-19.

وكان منصب أول قاضية مصرية عام 2003 من نصيب تهاني الجبالي التي أصبحت حينذاك نائبة رئيس المحكمة الدستورية، وهي أعلى جهة قضائية في مصر.

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