هبة بريس _ وكالات

أفادت مؤسسة “NRK” النرويجية للبث أن الجيش النرويجي يواجه نقصا في الثياب الداخلية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت المؤسسة عن ممثل المنظمة اللوجستية للقوات المسلحة، هانس ميزنسيت، أن العسكريين كان بإمكانهم في السابق تسريحهم بملابسهم الداخلية، لكن يتعين عليهم الآن تركها لإعادة استخدامها من قبل المجندين الجدد.

ويتعلق ذلك بأن القوات المسلحة النرويجية تواجه التأخير في تسليم الثياب بسبب الجائحة. وتخص هذه المشكلة ليس فقط الملابس الداخلية، فقد اتضح أنه لا يمكن إعطاء الجنود أحذية كبيرة جدا وصغيرة جدا

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