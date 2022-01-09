اصلاح صندوق المقاصة .. الحكومة ارجأت الخطوة بسبب كورونا

2022-01-09 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

اتخدت حكومة اخنوش العديد من الاجراءات وارجاء بعض القرارات بسب جائحة كورونا

وضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، كان الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، من خلال تحرير تدريجي للسكر، وكذلك 50 في المئة من غاز البوتان، إلا أن استمرار الجائحة حال دون البدء في القرارات

البرلماني المغربي محمد التويمي قال بهذا الخصوص ” إنه من الصعب تطبيق قرارات رفع الدعم عن بعض المواد في الوقت الراهن”

وأضاف ” أن جائحة كوفيد 19، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ”
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وأوضح أن الحكومة الحالية تقر بأنها حكومة اجتماعية من خلال برنامجها، وتباشر “أوراش” مهمة فيما يخص التغطية الصحية الشاملة، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في العديد من المجالات، منها التعليم وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يؤخر الخطوة، خاصة أن نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المئة في الوقت الراهن. _ يقول لوكالة سبونتيك “

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تعليق واحد

  1. أكررها مرارا…ليس من المنصف و المعقول , بل ظلم و قهر في حق كل المغاربة الذين يؤدون الضرائب أن تدعم الدولة ” البوطة ” التي تستعمل لأعراض تجارية مثل : المقاهي- المطاعم- محلات تنظيف الملابس -بعض الفلاحين…. لا بد من وضع حد لهذا الظلم…

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