اصلاح صندوق المقاصة .. الحكومة ارجأت الخطوة بسبب كورونا

2022-01-09 / 9:28 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

اتخدت حكومة اخنوش العديد من الاجراءات وارجاء بعض القرارات بسب جائحة كورونا

وضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، كان الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، من خلال تحرير تدريجي للسكر، وكذلك 50 في المئة من غاز البوتان، إلا أن استمرار الجائحة حال دون البدء في القرارات

البرلماني المغربي محمد التويمي قال بهذا الخصوص ” إنه من الصعب تطبيق قرارات رفع الدعم عن بعض المواد في الوقت الراهن”

وأضاف ” أن جائحة كوفيد 19، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ”
.
وأوضح أن الحكومة الحالية تقر بأنها حكومة اجتماعية من خلال برنامجها، وتباشر “أوراش” مهمة فيما يخص التغطية الصحية الشاملة، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في العديد من المجالات، منها التعليم وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يؤخر الخطوة، خاصة أن نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المئة في الوقت الراهن. _ يقول لوكالة سبونتيك “

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

2022-01-09 / 9:42 صباحًا
Photo of مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”

مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”

2022-01-09 / 9:11 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-09 / 7:02 صباحًا
Photo of أكادير : اتهامات تحرش بموظفات تهز مؤسسة عمومية

أكادير : اتهامات تحرش بموظفات تهز مؤسسة عمومية

2022-01-08 / 9:26 مساءً
Photo of عمال “سامير” يخوضون أشكال نضالية جديدة احتجاجًا على أوضاعهم المزرية

عمال “سامير” يخوضون أشكال نضالية جديدة احتجاجًا على أوضاعهم…

2022-01-08 / 8:31 مساءً
Photo of حمضي : عقار (مولنوبيرافير).. مقاربة استباقية تكميلية لحملة التلقيح بالمملكة

حمضي : عقار (مولنوبيرافير).. مقاربة استباقية تكميلية لحملة التلقيح…

2022-01-08 / 8:08 مساءً
Photo of هيئة حقوقية تدعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً رسميةً في البلاد

هيئة حقوقية تدعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً…

2022-01-08 / 7:54 مساءً
Photo of لاعادة العالقين بالمملكة ..فرنسا تعلن عن رحلة بحرية استثنائية من طنجة المتوسط صوب مرسيليا

لاعادة العالقين بالمملكة ..فرنسا تعلن عن رحلة بحرية استثنائية…

2022-01-08 / 6:40 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-08 / 5:29 مساءً

حصيلة قياسية.. تسجيل 7064 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-08 / 4:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق