مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”
هبة بريس _ الرباط
تجرى غدا الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد الملقبة ب “سيمان”، بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
وطالبت جمعية “أطاك المغرب” بالإفراج عن الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد “سيمان”، المعتقلة بسجن طنجة،
وأكدت الجمعية، على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي في المغرب.
وأجلت ابتدائية طنجة محكمة “سيمان”، إلى 10 يناير على خلفية مقاطعة المحامين للجلسات، احتجاجا على رفضهم قرار فرض “جواز التلقيح” كشرط لولوج المحاكم.
وجرى اعتقال سيمان على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط شرط تسقيف سن الولوج إلى التعليم في حدود 30 سنة، وسبق لعدة هيئات حقوقية ونسائية أن طالبت بالإفراج عنها، معتبرة أن اعتقالها يخالف حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية.
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19 تعليقات
اتركوا القضاء يقول كلمته باركا علينا من الهراء والتصامن الخاوي والحقوق دون احترام الواجبات
إنها تقول الحق وتدافع عن حق المواطن ..بصفتها مواطنة مغربية ..يجب اطلاق صراحها…
أي قانون تتحدثون عنه.اصلا جواز التلقيح ليس هناك نص دستوري يدل عليه…
اطلقوا صراح السيدة فهذا ليس عدلا في حقها …حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
لم تطالب إلا بإسقاط جواز التلقيح وكذا السن المحدد لإجراء الامتحانات التعليمية..وهذا ليس عيب بالمطالبة في حق المواطن المغربي ؛اذا كنا فعلا دولة الحق والقانون..
ذنبها انها ارادت الدفاع عن فلسطين، في وقت انبطح فيه الذكور ولعق الغلمان احذية اسيادهم الذين يحسبونهم كلابا وخنازير
يجب ان تتركوا الناس في حريتهم يعبرون كما يشاؤون…..اطلقوا صراحها…
إن اعتقالها لا أساس له من الصحة ..نحن دولة الحق والقانون…
إنها امرأة حديدية وقوية اتمنى لها منصب في قبة البرلمان ..حتى تحارب الفساد والابتزاز والتعسف والسيطرة على الغير….
في الواقع تكلمت عن الحق …كلامها كل صواب لن تمس كرامة الحكومة بل دافعت عن حقوق المواطن المغربي بصفة عامة..اعيد النظر ولا تسرعوا في الحكم…
ليس عيب أنها تضامنت مع الشعب مطالبة بإسقاط جواز التلقيح والسن المحدد لإجراء مبارة التعليم ….
يجب أخذ العبرة من هذه المرأة الحديدية القوية الشجاعة..التي قامت بالدفاع عن حقوق المواطن المغربي.يجب الإفراج عنها فورا بدون نقاش…
إنه ظلم في حقها…يجب الإفراج عنها فوراً….
الإنسان يتكلم عن الحق يقومون بالقبض عليه لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب الإفراج عن جميع المعتقلين وأخذ كرامتهم بعين الاعتبار…
نحن دولة الحق والقانون وليست دولة القهر والتعسف والسيطرة والتحكم في حرية التعبير … الإفراج عنهم اجمعين بدون استثناء..
الم يتم الإفراج عنهم ستكون كارثة لا يحمد عقباه….
هذآ ليس عدلا في حقهم .. الدفاع عن الحق أصبح عندكم جريمة.. لما لاتحاكمون وتحاسبون المفسدين الذين افسدوا المغرب وسرقوا أموال الشعب المغربي وتقومون باعتقالهم …ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
إلى”” سجل يا تاريخ “” .انت اكيد لا تعلم أن الفلسطينيين ينعتونك بابشع الصفات كمغربي، ان كنت فعلا مغربي.