مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”

هبة بريس _ الرباط

تجرى غدا الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد الملقبة ب “سيمان”، بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

وطالبت جمعية “أطاك المغرب” بالإفراج عن الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد “سيمان”، المعتقلة بسجن طنجة،

وأكدت الجمعية، على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي في المغرب.

وأجلت ابتدائية طنجة محكمة “سيمان”، إلى 10 يناير على خلفية مقاطعة المحامين للجلسات، احتجاجا على رفضهم قرار فرض “جواز التلقيح” كشرط لولوج المحاكم.

وجرى اعتقال سيمان على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط شرط تسقيف سن الولوج إلى التعليم في حدود 30 سنة، وسبق لعدة هيئات حقوقية ونسائية أن طالبت بالإفراج عنها، معتبرة أن اعتقالها يخالف حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية.

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