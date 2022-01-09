مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”

2022-01-09 / 9:11 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تجرى غدا الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد الملقبة ب “سيمان”، بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

وطالبت جمعية “أطاك المغرب” بالإفراج عن الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد “سيمان”، المعتقلة بسجن طنجة،

وأكدت الجمعية، على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي في المغرب.

وأجلت ابتدائية طنجة محكمة “سيمان”، إلى 10 يناير على خلفية مقاطعة المحامين للجلسات، احتجاجا على رفضهم قرار فرض “جواز التلقيح” كشرط لولوج المحاكم.

وجرى اعتقال سيمان على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط شرط تسقيف سن الولوج إلى التعليم في حدود 30 سنة، وسبق لعدة هيئات حقوقية ونسائية أن طالبت بالإفراج عنها، معتبرة أن اعتقالها يخالف حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية.

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‫18 تعليقات

  5. لم تطالب إلا بإسقاط جواز التلقيح وكذا السن المحدد لإجراء الامتحانات التعليمية..وهذا ليس عيب بالمطالبة في حق المواطن المغربي ؛اذا كنا فعلا دولة الحق والقانون..

  6. ذنبها انها ارادت الدفاع عن فلسطين، في وقت انبطح فيه الذكور ولعق الغلمان احذية اسيادهم الذين يحسبونهم كلابا وخنازير

  10. في الواقع تكلمت عن الحق …كلامها كل صواب لن تمس كرامة الحكومة بل دافعت عن حقوق المواطن المغربي بصفة عامة..اعيد النظر ولا تسرعوا في الحكم…

  12. يجب أخذ العبرة من هذه المرأة الحديدية القوية الشجاعة..التي قامت بالدفاع عن حقوق المواطن المغربي.يجب الإفراج عنها فورا بدون نقاش…

  18. هذآ ليس عدلا في حقهم .. الدفاع عن الحق أصبح عندكم جريمة.. لما لاتحاكمون وتحاسبون المفسدين الذين افسدوا المغرب وسرقوا أموال الشعب المغربي وتقومون باعتقالهم …ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

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