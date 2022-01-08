المغربي يوسف شريبة يرد على تنمر مطربة أمريكية تجاه العرب

هبة بريس – متابعة

فتحت مطربة البوب الأمريكية بيلي ايليش حوارا مفتوحا مع معجبيها عبر إنستجرام وطلبت منهم ان يوجهوا لها الاسئلة كي ترد عليها مباشرة.

وكان ضمن الاسئلة التي وجهت ل ايليش من مواطن عربي هو هل ترضى بإقامة علاقة جنسية مع عربي ؟ .. بالإضافة إلى اسئلة أخرى أكثر احرجا من مختلف الجنسيات حول العالم لكنها اختارت سؤال المواطن العربي فقط كي تضعه على خاصة الاستوري مع تعبير بالاندهاش بملامح وجهها.

من جانبه اعتبر الفنان وخبير الموضة المغربي يوسف شريبة الذي لديه متابعين بالملايين حول العالم أن ما قامت به مطربة البوب الأمريكية يعد نوعا من التنمر على العرب وقام بالرد على بيلي قائلا :” لايجب أن تنشرى مثل ذلك .. لأن هذا الشخص لا يمثلنا كعرب ” وهو الرد الذي نال إستحسان المتابعين على انستجرام.

على جانب آخر يعكف شريبة على مشروع يمزج فيه خبرته بالتصميم والموضة مع أنجح وأشهر الأغاني العربية والعالمية خاصة مع اتجاهه لعالم كتابة الشعر الغنائي.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا المزج الخاص بالموضة والموسيقى كل فرد يريد تصوير فيديو خاص ومميز دون الاعتماد على المقترحات التي تقدمها المنصات الرقمية.

وأكد شريبة أنه من خلال تعاملاته مع النجوم وجماهيرهم على امتداد العالم العربي، لمس أن كل شخص من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي يرغب في أن يقدم محتوى مختلفاً عن الآخرين، ولأنه خبيرا في صناعة الفلترات وبنفس الوقت يعمل في مجال الموضة ومتذوق جيد للموسيقى العربية، فقد توصل إلى خلطة مميزة تحقق تطلعات الناس .

وأشار يوسف بأنه سيختار أغنيات وخطوط الموضة لأكبر دور الأزياء بعناية فائقة، حيث سيمزج ما بين المفهوم الشرقي للموسيقى والمفهوم الغربي للموضة والأناقة، وسيكون أمام الجمهور حرية الانتقاء ما بين مئات الفلترات الخاصة، إضافة إلى إمكانية تغيير بعضها لتتناسب مع شخصية المستخدم.

وكان شريبة قد قدم مجموعة من الفلترات الخاصة بالدول مستعيناً بأعلامها، خاصة في الفترة الماضية عندما كان العالم يمر بالحجر المنزلي، وكذلك صمم مجموعة أخرى من الفلترات المميزة لبعض الفنانين آخرهم كان فلتر الفنان المصري محمد رمضان الذي لاقى رواجاً بين محبيه وجمهوره، و فاز بجائزة أفضل مصمم للموضة في المملكة المغربية .

كما تعاون يوسف شريبة مع عدد كبير من الفنانين المغاربة والعرب، وحقق معهم نجاحات كبيرة، حيث سبق أن قدم فلترات مع النجوم أسماء لمنور وسعد لمجرد وحاتم عمور وداليدا خليل وفاضل المزروعي ومحمد رمضان، كما أنه يستعد في الفترة القادم لتقديم هدية مميزة لكل من النجوم كاظم الساهر وراشد الماجد وماجد المهندس، وهذه الأعمال ستكون مستوحاة من أعمالهم الفنية الأخيرة.

وكانت مجلة فوربس العالمية قد أجرت حوارا مطولا مع شريبة حول تصنيفه للمشاهير إلى نوعين الأول يقدم اشياء نعيشها في حياتتا اليومية ونستفيد منها والآخر من يقدم اشياء لا تمت لحياتنا ولا نستفيد منها وهو ما جذب الملايين من متابعيه حول العالم.

ومؤخرا قامت فوربس العالمية بتكريم يوسف شريبة بالإضافة إلى ظهور أميرة اسبانيا بياترس بأحد تصاميمه في القصر الاسباني بمدريد.

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