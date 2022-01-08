أكادير : اتهامات تحرش بموظفات تهز مؤسسة عمومية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
فجرت تمثيلية نقابية بأكادير ، فضيحة أخلاقية بوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، التابعة لوزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.
وتوصلت جريدة ” هبة بريس”ببلاغ صادر عن المكتب النقابي المنضوي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، كشف من خلاله ما تتعرض له موظفات الوكالة من عنف لفظي وتحرشات من طرف مسؤول، وتم توجيه الاتهام لمديرة الوكالة بسبب نهج أسلوب ”التغاضي والتستر على العنف والتحرش في حق الموظفات”.
وأعلن الفرع النقابي، عزمه تنظيم ندوة صحفية “لفضح تورط وتستر الإدارة عن العنف والتحرش الجنسي ضد موظفات المؤسسة”، وتنظيم وقفة احتجاجية الاثنين القادم أمام مقر المؤسسة للتنديد بهذه السلوكات .
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النقابة التي ترقت كاتبتها الوطنية خارج النصوص القانونية
النقابة التي تم إعادة ترتيب احد منخرطيها في السلم 11 بناء على شهادة ماستر من مصر وغير معترف بها وطنيا
النقابة التي يستفيد منخرطوها من تعويضات عن التنقل خيالية
النقابة التي فرضت على موظفي الجهات لوكالة التنمية الاجتماعية الحضور والتصويت بشكل علني داخل قاعة الاجتماعات بدون معزل من اجل ضبط اختيارات المصوتين وتوجيه انتخاب ممثلي الموظفين
النقاب التي زورت نقاط الخاصة بالموظفين بمعية مسؤول سابق في اكادير لتكمين احد الانفصاليين من الترقية
النقابة التي اسمها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية.
فلو فتح تحقيق قضائي كونو متيقنين ان المتحرش بهم ومحرضهم الحاصل على ماستر في مصر قبل أن يحصل على الإجازة والحاصل على ماستر اخر في التواصل بالفرنسية رغم انه لا يتقن حتى كتابة اسمه بهذه اللغة سيذهبون للسجن لأن لعب الصغار حدو دار اما فالزنقة فالمخزن مكايلعبش.