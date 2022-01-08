أكادير : اتهامات تحرش بموظفات تهز مؤسسة عمومية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فجرت تمثيلية نقابية بأكادير ، فضيحة أخلاقية بوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، التابعة لوزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.

وتوصلت جريدة ” هبة بريس”ببلاغ صادر عن المكتب النقابي المنضوي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، كشف من خلاله ما تتعرض له موظفات الوكالة من عنف لفظي وتحرشات من طرف مسؤول، وتم توجيه الاتهام لمديرة الوكالة بسبب نهج أسلوب ”التغاضي والتستر على العنف والتحرش في حق الموظفات”.

وأعلن الفرع النقابي، عزمه تنظيم ندوة صحفية “لفضح تورط وتستر الإدارة عن العنف والتحرش الجنسي ضد موظفات المؤسسة”، وتنظيم وقفة احتجاجية الاثنين القادم أمام مقر المؤسسة للتنديد بهذه السلوكات .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1