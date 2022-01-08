الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان عمر دخوش

2022-01-08 / 8:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عمر دخوش.

ومما جاء في البرقية “فقد علمنا ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله ومغفرته، الفنان الكبير عمر دخوش، تغمده الله بواسع رحمته وألقاه نضرة وسرورا”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة الراحل، ولكافة أقاربه ومحبيه، ولأسرته الفنية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل هذا الفنان القدير، أحد مؤسسي المجموعة الغنائية التراثية “تكادة”، الذي قدم الكثير لخدمة الفن الشعبي الأصيل، على امتداد مساره المتميز، سائلا جلالته الله عز وجل أن “يعوضكم عن فراقه صبرا جميلا وثوابا صادقا”.

وأضاف جلالة الملك و”إننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله تعالى أن يتلقى فقيدكم العزيز بفضله وإحسانه في عداد الأبرار من عباده، ويجزيه خير الجزاء على ما أسداه لوطنه ولفنه من جليل الأعمال”.

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‫7 تعليقات

  4. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان.. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..

  6. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به ؛واصبح فقيرا الى رحمتك؛ وأنت غني عن عذابه. اللهم اته رحمتك ورضاك وقيه عذاب القبر.اللهم ارحمه تحت الأرض؛ واستره يوم العرض .. إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

  7. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون.

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