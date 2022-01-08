حمضي : عقار (مولنوبيرافير).. مقاربة استباقية تكميلية لحملة التلقيح بالمملكة
أكد الطبيب والخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، اليوم السبت، أن المغرب تفوق في مقاربته الاستباقية والتفاعلية لمكافحة كورونا، وذلك من خلال دخوله قائمة البلدان السباقة لاعتماد العقار المضاد للفيروس (مولنوبيرافير).
وقال السيد حمضي إن هذا العقار، الذي تكمن أهميته في سهولة تناوله عبر الفم، دون الحاجة إلى ولوج المستشفى، يعتبر، إلى جانب عقار شركة “فايزر” (باكسلوفيد)، “أداة جديدة لمكافحة الوباء طال انتظارها “.
وأوضح أن “مضاد الفيروسات” هذا يستخدم ، أساسا، في علاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة لدى البالغين المعرضين للإصابة الحادة، مثل كبار السن البالغين 60 سنة فما فوق، ومرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسمنة، مسجلا أن الفعالية النهائية لهذا الدواء تكفل تفادي ثلاث حالات استشفاء من عشرة، إذا ما تم تناوله في الوقت المحدد.
وبعد أن أوصى بتناول أربع كبسولات من العقار على أن يؤخذ مرتين في اليوم طوال خمسة أيام بشكل منتظم، نبه الباحث إلى أنه يمنع تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية (مولنوبيرافير) أو أي من مكوناته، وكذا النساء الحوامل أو اللواتي يحتمل أن يكن حوامل، والمرضعات والأطفال.
علاوة على ذلك، حذر الخبير من الآثار الجانبية التي قد تترتب عن تناول العقار، من قبيل الإسهال، والغثيان، والدوار، والصداع.
وإلى جانب الخصائص الطبية لـ(مولنوبيرافير)، لاحظ السيد حمضي أن إدارج هذا العقار ضمن البرتوكول العلاجي لكوفيد “يعود فيه القرار إلى السلطات الصحية في كل بلد على حدة، وفقا للوضع الوبائي والتلقيح، والإمكانيات الاقتصادية، وتوافر هذه العقارات، والولوج إلى العلاجات الأخرى”.
وأكد الخبير على أهمية هذه العقارات المضادة للفيروسات في مكافحة (كوفيد-19)، منبها إلى إنها ما تزال بعيدة عن أن تشكل “حلا سحريا”.
وبين أن هاته العقارات “رغم سهولة تناولها وفعاليتها، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض التلقيح، إذ أن تلقي ثلاث جرعات من اللقاح يحمي من العدوى، ويُغني بنسبة تفوق 90 بالمائة عن تلقي العلاج في المستشفى، ويحمي من الإصابة الحادة بكورونا. كما أن اللقاحات أرخص بكثير من هذه الأدوية ويمكن أن يتناولها أي شخص من أجل الوقاية دون قيود لمدة خمسة أيام ودون الحاجة إلى الاختبارات”.
وتابع الخبير في السياسات والنظم الصحية أن هذه الفئة من الأدوية مناسبة للأشخاص الذين لا يستجيبون بشكل كاف للقاحات بسبب أعمارهم أو أمراضهم المزمنة أو الأدوية المثبطة للمناعة التي يتناولونها، وكذا الأشخاص الذين تم منع تلقيحهم لأسباب طبية.
وأبرز أنه إلى جانب تقوية مناعة السكان عبر حملات التلقيح المجتمعية والعالمية الواسعة، سيغدو انتشار الفيروس محدودا وسيؤدي إلى عدد أقل من الحالات الشديدة من خلال إضافة هذه الأدوية المضادة للفيروسات.
واعتبر أن فيروس كوفيد-19 سيصبح أقل تقييدا للحياة الاجتماعية وأقل تهديدا للأنظمة الصحية، وأن تناول هاته الأدوية المضادة للفيروسات سهلة التناول والولوج والمتاحة على نطاق واسع، سيساعد على تعزيز المناعة الجماعية، فقط الفئات الهشة التي تبقى في حاجة ماسة إلى جرعات معززة.
22 تعليقات
لقد فرضتم الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة والآن تجبرون على تناول هذه العقاقير (مولنوبيرافيرا) .أنتم تريدون ان تحطمون صحتنا بتجاربكم الفاشلة..
أصبح جسمنا لايستحمل المزيد ، كفايا سيناريوهات كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا…
كفــى من هـذا الإرهـاب الإعلامي و الحروب النفسية في حق المواطنين.لقد سئم البشـر من تلاعبكم وتخويفكم لأخــذ اللقـاح ومؤامـراتكم الدنيئـة .حسبنـا الله ونـعـم الوكيــل .
لقد اكتسبنا المناعة من عندكم …مناعة النصب والتدمير والتخريب والمجاعة
دعــوا التفاهات والكلام الفـارغ ، وليست لكـم الجـرأة لقـول الحقيقـة ، لأنكـم تحـافظـون على منـاصبكـم
تريـدون ترويـج المبيعات والتسويق في اللقاحات وفي العقاقير مولنوبيرافيرا أنتم تقومون بفرض علينا كل شيء تتبـعون فـرنسـا المستعمـرة وغيـرهـا فـي كـل شـيء. ولا تعـرفـون أن فرنسـا أصبحت متأخـرة فـي السياسات وخـاصـة معـاملتهـا مـع الدول التي استعمـرتهـا التي نهبت وسـلبـت خيـراتهـا وخلفت فيـها الجهـل والأميـة …
الله هـو الشـافـي لكـل مـؤمـن . ” بسـم الله الذي لا يضـر مـع اسمـه شيء فـي الأرض ولا فـي السمـاء وهـو السميع العـليـم ”
نـعود ونـقـول مــا فائدة التلقيح بالجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة كي نتناول هذه العقاقير التـي
يكون لهـا أعـراض جانبيـة تـأتـي أولا عـلى الـكـلي و تنشـر السرطـانات ..
لقـد ارتفعـت الإصـابات وكذا ارتفاع الوفيات رغـم اللقاحـات ولكن السلطات الصحيـة و الجنـة العلميـة لا زالـت فـي غيـهـا أو فـي سبـات عميق باتبـاع الأوامـر من المنظمـة العالميـة للصحـة التي تورطت فـي تجارة اللقـاح والتلقيـح و الترهيب و الدعـاية العالمية لفرض اللقــاح.
الذي جعل المواطنين ينفرون من الجرعة الثالتة .. لأنها سببت لهم مضاعفات خطيرة جدا في جسمهم … والآن تفرضون عليهم هذه العقاقير مولنوبيرافيرا.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
استعملتم جميع الحيل ولكن بقدرة الله تعالى هو من ستحمينا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا…
تحاولون بشتى الطرق لتحطيم نفسيتنا و الإقتصاد الوطني ولاحو لولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لاندري متى ستنتهي هذه الاسطوانة والسناريوهات الوهمية التي حطمتنا بصفة نهائية…
أول عقار صرح به عندما أصيب ترامب بكورونا وتم بعدها طمس الموضوع بسرعة حتى يتاح لمختبرات اللقاح الربح أكثر
وبعد ان نالوا ما نالوا وشهدوا عزوفا عالميا عن اللقاح وجرعاته التي لا تنتهي بدؤوا بالمخططـات وهو عقار بنفس السياسة التسويقية مع أن كورونا يكفي براسيتامول وفيتامن C لعلاجها.. لن ينتهي جشـعهم ومع بعض المطبلين المزمرين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
“كفى ضحكا على الذقون أيها الحامض ، لقـد أصبحت المهمـة التي أسندت إليك هي المساهمة في إبادة البشـر. فلماذا ضيعت كل هذه السنين في دراسة الطب وعالم الإجرام لايحتاج إلى تسع سنين دراسة أو أكثر كان عليك ان تدخل باب الإجرام دون دراسة”
هادي جديدة …رغم وجود الدواء … لابد من اللقاح .
من أين جئتم بهذا العلم ؟