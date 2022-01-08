حمضي : عقار (مولنوبيرافير).. مقاربة استباقية تكميلية لحملة التلقيح بالمملكة
أكد الطبيب والخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، اليوم السبت، أن المغرب تفوق في مقاربته الاستباقية والتفاعلية لمكافحة كورونا، وذلك من خلال دخوله قائمة البلدان السباقة لاعتماد العقار المضاد للفيروس (مولنوبيرافير).
وقال السيد حمضي إن هذا العقار، الذي تكمن أهميته في سهولة تناوله عبر الفم، دون الحاجة إلى ولوج المستشفى، يعتبر، إلى جانب عقار شركة “فايزر” (باكسلوفيد)، “أداة جديدة لمكافحة الوباء طال انتظارها “.
وأوضح أن “مضاد الفيروسات” هذا يستخدم ، أساسا، في علاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة لدى البالغين المعرضين للإصابة الحادة، مثل كبار السن البالغين 60 سنة فما فوق، ومرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسمنة، مسجلا أن الفعالية النهائية لهذا الدواء تكفل تفادي ثلاث حالات استشفاء من عشرة، إذا ما تم تناوله في الوقت المحدد.
وبعد أن أوصى بتناول أربع كبسولات من العقار على أن يؤخذ مرتين في اليوم طوال خمسة أيام بشكل منتظم، نبه الباحث إلى أنه يمنع تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية (مولنوبيرافير) أو أي من مكوناته، وكذا النساء الحوامل أو اللواتي يحتمل أن يكن حوامل، والمرضعات والأطفال.
علاوة على ذلك، حذر الخبير من الآثار الجانبية التي قد تترتب عن تناول العقار، من قبيل الإسهال، والغثيان، والدوار، والصداع.
وإلى جانب الخصائص الطبية لـ(مولنوبيرافير)، لاحظ السيد حمضي أن إدارج هذا العقار ضمن البرتوكول العلاجي لكوفيد “يعود فيه القرار إلى السلطات الصحية في كل بلد على حدة، وفقا للوضع الوبائي والتلقيح، والإمكانيات الاقتصادية، وتوافر هذه العقارات، والولوج إلى العلاجات الأخرى”.
وأكد الخبير على أهمية هذه العقارات المضادة للفيروسات في مكافحة (كوفيد-19)، منبها إلى إنها ما تزال بعيدة عن أن تشكل “حلا سحريا”.
وبين أن هاته العقارات “رغم سهولة تناولها وفعاليتها، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض التلقيح، إذ أن تلقي ثلاث جرعات من اللقاح يحمي من العدوى، ويُغني بنسبة تفوق 90 بالمائة عن تلقي العلاج في المستشفى، ويحمي من الإصابة الحادة بكورونا. كما أن اللقاحات أرخص بكثير من هذه الأدوية ويمكن أن يتناولها أي شخص من أجل الوقاية دون قيود لمدة خمسة أيام ودون الحاجة إلى الاختبارات”.
وتابع الخبير في السياسات والنظم الصحية أن هذه الفئة من الأدوية مناسبة للأشخاص الذين لا يستجيبون بشكل كاف للقاحات بسبب أعمارهم أو أمراضهم المزمنة أو الأدوية المثبطة للمناعة التي يتناولونها، وكذا الأشخاص الذين تم منع تلقيحهم لأسباب طبية.
وأبرز أنه إلى جانب تقوية مناعة السكان عبر حملات التلقيح المجتمعية والعالمية الواسعة، سيغدو انتشار الفيروس محدودا وسيؤدي إلى عدد أقل من الحالات الشديدة من خلال إضافة هذه الأدوية المضادة للفيروسات.
واعتبر أن فيروس كوفيد-19 سيصبح أقل تقييدا للحياة الاجتماعية وأقل تهديدا للأنظمة الصحية، وأن تناول هاته الأدوية المضادة للفيروسات سهلة التناول والولوج والمتاحة على نطاق واسع، سيساعد على تعزيز المناعة الجماعية، فقط الفئات الهشة التي تبقى في حاجة ماسة إلى جرعات معززة.
18 تعليقات
المشكل الكبير هو قولتوا لنا أن الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة والآن تجبرون على تناول هذه العقاقير (مولنوبيرافيرا) حتى إسمه سطر..أنتم تريدون ان تحطمون صحتنا بتجاربكم الفاشلة..
أصبح جسمنا لايستحمل المزيد ماكفايا سيناريوهات كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا…
ما كفايا من هذه الحروب النفسية في حق المواطنين.لقد سئمنا من تلاعبكم وتخويفكم لنا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
وأين الجديد من هذه العقاقير مولنوبيرافيرا هل مثلها كمثل الجرعات هههههههههههه.
لقد اكتسبنا المناعة من عندكم …مناعة النصب والتدمير والتخريب والمجاعة وووووو اتقوا الله فينا لقد حطمتم نفسيتنا بمعنى الكلمة..
الأصل هو التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام لامحل له من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
انتم تريدون ترويج المبيعات والتسويق في اللقاحات وفي العقاقير مولنوبيرافيرا أنتم تقومون بفرض علينا كل شيء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الدواء من عند الله فهو إذا أراد شيئاً قيقول له كن فيكون…ونعم بالله العلي العظيم…
وما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة كي نتناول هذه العقاقير مولنوبيرافيرا هههههههههههه.
هل سيتم شرائها من الصيدليات ام تفرق مجانا هههههههههههه.
من المتوقع عند تناولها سترتفع الإصابات وكذا ارتفاع الوفيات كما وقع لنا في هذا اللقاح المفروض علينا….
هذآ ماجعل المواطنين ينفرون من الجرعة الثالتة .. لأنها سببت لهم مضاعفات خطيرة جدا في جسمهم … والآن تفرضون عليهم هذه العقاقير مولنوبيرافيرا.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أنا لم استعمل الجرعات ولو واحدة هل يمكنني اتناول هذه العقاقير مولنوبيرافيرا ليس مضرة بالصحة هههههههههههه.
استعملتم جميع الحيل ولكن بقدرة الله تعالى هو من ستحمينا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا…
تحاولون بشتى الطرق لتحطيم نفسيتنا أولا وتانيا الإقتصاد الوطني ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هذآ جسدنا نفعل به مانريد….
لاندري متى ستنتهي هذه الاسطوانة والسناريوهات الوهمية التي حطمتنا بصفة نهائية…
نتمني خروج من الجائحة كوفيد 19 كورونا هذه السنة .. والرجوع الى الحياة الطبيعية كما كنا من قبل…اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب…
تجارة x تجارة
أول عقار صرح به عندما أصيب ترامب بكورونا وتم بعدها طمس الموضوع بسرعة حتى يتاح لمختبرات اللقاح الربح أكثر
وبعد ان نالوا ما نالوا وشهدوا عزوفا عالميا عن اللقاح وجرعاته التي لا تنتهي بدؤوا بالمخطط b الا وهو عقار بنفس السياسة التسويقية مع أن كورونا يكفي براسيتامول وفيتامن C لعلاجها.. لن ينتهي شجعهم ومع بعض المطبلين المزمرين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم