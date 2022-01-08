هيئة حقوقية تدعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً رسميةً في البلاد

هبة بريس - الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعة، الحكومة باقرار رأس السنة الأمازيغية ، عطلة رسمية بالمملكة على غرار الأعياد الوطنية والدينية ، وذلك عبر رسالة بعثها الهيئة الحقوقية الى إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ”الدعوة لإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية، على غرار التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي”.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن “الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعد إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا، كما يأتي من أجل رفع التمييز الذي طال إرث الثقافة والهوية للأمازيغ”.

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