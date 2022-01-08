هيئة حقوقية تدعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً رسميةً في البلاد

2022-01-08 / 7:54 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعة، الحكومة باقرار رأس السنة الأمازيغية ، عطلة رسمية بالمملكة على غرار الأعياد الوطنية والدينية ، وذلك عبر رسالة بعثها الهيئة الحقوقية الى إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ”الدعوة لإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية، على غرار التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي”.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن “الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعد إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا، كما يأتي من أجل رفع التمييز الذي طال إرث الثقافة والهوية للأمازيغ”.

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‫3 تعليقات

  3. أليس من حق المواطن أن ينعم بعيد الفلاح الذي هو السنة الأمازيغية والتي فيها تشترى الفواكه اليابسة وتهيؤ فيها أواني الطعام بسبع خضار والدجاج البلدي؟
    أليس من حق المواطن الأمازيغي أن يجد مترجما كفؤا لتبليغ ردودده ومبرراته إلى هيئة المحكمة في الجلسات القضائية؟
    أليس من حق الأستاذ الذي يدرس الأمازيغية أن يتوصل بسجل الحضور والغياب بالأيام والشهور الأمازيغية وبخط تفيناغ؟
    أليس من حق المواطن الأمازيغي أن يتمتع بتنمية شاملة لعالمه القروي في الجبال والصحاري ورفع التهميش عن محيطه؟

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