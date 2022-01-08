الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى المقاومة وقوى الدفاع”
هبة بريس - الرباط
قال الوزير السّابق والقيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد الأشعري أن التساؤل الأهم حاليا هو الحال الذي سيكون عليه حزب الاتحاد الاشتراكي غدا لمواجهة الفكر الوحيد والسلطة الوحيدة.
وأضاف الأشعري في مداخلة له بندوة نظمتها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد اليوم السبت، أنه :” عندما نفكر في اتحاد اشتراكي قوي ومقنع، فليس ذلك من قبيل الحرص على تناسق الخريطة التي تبدو مختلة بسبب ضعف الاتحاد واليسار عمومًا، ولكن لأننا مقتنعون أن توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى المقاومة وقوى الدفاع عن الحريات”.
واعتبر الأشعري أن التساؤل عن الهوية المفقودة للاتحاد الاشتراكي يعني أن هناك هوية مفقودة في الخريطة السياسية للمغرب حاليا .
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تعليق واحد
هوية مفقودة في الخريطة السياسية للمغرب حاليا . فقط اذا كنتم خارج اللعبة , اما لو حصلتم على الغنيمة والحقائب فالتفكير سينصب على الجنسية في بلد اخر بعيدا عن الهوية الوطنية . أوغاد !