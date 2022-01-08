لاعادة العالقين بالمملكة ..فرنسا تعلن عن رحلة بحرية استثنائية من طنجة المتوسط صوب مرسيليا

2022-01-08 / 6:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب أنه قد تقرر تنظيم رحلة بحرية من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه مرسيليا لاعادة الأشخاص الذين سافروا الى المملكة على متن مركبات مسجلة في أوربا او فرنسا .

وأوضحت السفارة الفرنسية ان الرحلة الاستثنائية المقررة يوم الاربعاء 19 يناير ، تاتي بتنسيق مع السلطات المغربية، حيث دعت الراغبين في العودة الى ملئ استمارة متاحة عبر الإنترنت. وأكدت أنه سيتم استدعاء الأشخاص الذين سجلوا في القائمة من قبل الشركة التي ستؤمن الرحلة، من أجل شراء تذاكرهم.

ويجب على المسافرين المغادرين على متن هذه الرحلة والراغبين في دخول الأراضي الفرنسية، تقديم اختبار كورونا السريع، أو اختبار PCR، لا تتعدى مدته 48 ساعة.

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