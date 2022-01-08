قبل مواجهة غانا.. إلياس شاعر يلتحق بالتدريبات الجماعية للمنتخب

هبة بريس - الرياضة

التحق الدولي المغربي إلياس شاعر، صانع ألعاب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بالتدريبات الجماعية للمنتخب الوطني، قبل مواجهة غانا، في المباراة المقررة يوم الإثنين القادم، ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون.

وتدرب شاعر مساء اليوم السبت مع المجموعة الوطنية بعدما تعافى من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع فريقه، وفرضت عليه الغياب عن الحصص التدريبية السابقة للمنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن يقوم الطاقم الطبي للمنتخب الوطني بتقييم حالة اللاعب بعد الحصتين التدريبيتين لليوم وغدا الأحد، قبل الحسم في امكانية مشاركته في المباراة الأولى أمام غانا يوم الإثنين القادم.

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