فقط في الجزائر ..سخرية عارمة على مواقع التواصل بعد قرار منع بيع زيت المائدة للقُصّر

2022-01-08 / 6:19 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أثار قرار لوزارة التجارة الجزائرية، أمس الجمعة، بمنع بيع زيت المائدة للقصّر (الاطفال القاصرين ) موجة سخرية عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي ، بالتزامن مع أزمة الندرة الخطيرة في المواد الاساسية بالجارة الشرقية والتي تنذر بثورة جياع قد تعصف بعرش العسكر .

وكشفت مصادر جزائرية عن قرار منع بيع زيت المائدة إلى من هم دون سن 18 سنة، على خلفية اكتشاف مضاربين يستعملون الأطفال لاقتناء مادة الزيت بأعداد كبيرة مقابل أجر، حيث وصف القرار بالغريب والمضحك وسابقة في تاريخ الجزائر .

وكتب ناشط جزائري تعليقا على القرار ساخرا: “يبتهج والد الشاب مولود بوصول استدعاء الخدمة الوطنية لابنه الذي صار رجلا، لكن فرحة أم مولود لا تضاهى لأن ابنها سيتمكن أخيرا من شراء بيدون زيت بمفرده”.

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‫4 تعليقات

  1. انها ماساة حقيقية بكل معنى الكلمة يعيشها الشعب الجزاىري الشقيق على جميع المستويات في ظل حكم كبرنات فرنسا الجهل والمتعجرفين كما انهم لا يفقهون شيىا في السياسة مما دفع بالبلاد نحو الانهيار

  2. انا أقارن الوضع في الجزائر مثل الوضع في فنزويلا والكل يتدكر الهروب الجماعي للشعب رغم كل الثروات النفطية والغازية.

  3. دولة بترول و غاز دولة غنية جذا.و المواطن لسوء الحظ غير مستفيذ.
    هل المواطن الجزائري لا يستحق ان يعيش غنيا.ما ذنبه?ذنبه الوحيد انه وضع مصيره بين ايدي النظام العسكري منذ الاستقلال..فماذا جنى من وراء هذه الصفقة عبر الاجيال..وماذ سيجني من هذا النظام?و ماذا سيستفيذ مستقبلا?سوى غسيل الذماغ

  4. والله هذا خبر محزن لا نريد لإخواننا
    الجزائريين هذا الخصائص من المواد الغذائية
    هذا المشكل راجع لسوء تبذير أمور العباد
    بالشقيقة الجزائر قلبنا معكم ودعائنا على
    مجموعة الكبرنات
    الله يهديهم او يديهم

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