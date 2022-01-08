كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن ثلاثة ملايين و424 آلاف و393 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس

كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و973 ألف و351 أشخاص.

مقابل 24 مليون و590 ألف و739 شخص تلقوا الجرعة الأولى.

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