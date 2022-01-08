كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن ثلاثة ملايين و424 آلاف و393 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن ثلاثة ملايين و424 آلاف و393 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس
كورونا.
وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و973 ألف و351 أشخاص.
مقابل 24 مليون و590 ألف و739 شخص تلقوا الجرعة الأولى.
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