قبل دفنه.. لاعب متوفي يسجل هدفا من نعشه ويسعد الجماهير حول العالم

هبة بريس - وكالات

احتفى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بلاعب ميت من تشيلي رتب له زملاؤه لتسجيل هدف من نعشه قبل تشييع جنازته تكريما لموهبته الكبيرة في هز الشباك.

وتوفي خايمي اسكاندار في الأيام الأخيرة لعام 2021 لكن أصدقائه في فريق أباريسيون دي بايين التشيلي أرادوا الاحتفاء بحياة المهاجم الهداف.

ووضعوا نعشه في منطقة الجزاء وسدد زميله الكرة في النعش لترتد في المرمى وسط هتافات العشرات من الجماهير المتحمسة بهذا الهدف الأخير في حياة اللاعب الراحل.

وأطلق البعض الألعاب النارية بينما عانق آخرون النعش المغطى بألوان الفريق.

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