رغم تلقيها التطعيم الكامل.. إصابة ولية عهد السويد بكورونا

2022-01-08 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصيبت ولية العهد السويدية، فتكوريا، بفيروس كورونا، رغم تلقيها التطعيم الكامل.

وقال الديوان الملكي في بيان إن ولية العهد، التي أصيبت بالفيروس مرة من قبل، تقوم بالعزل في المنزل مع أسرتها.

هذا وأعلن القصر الملكي، يوم الثلاثاء، إصابة ملك وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا، بفيروس “كورونا” المستجد.‏

وقال القصر في بيان له، إن “الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف”، بحسب وكالة “رويترز”.

و أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.

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