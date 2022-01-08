حصيلة قياسية.. تسجيل 7064 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-08 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7064 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 997.121 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.904 .

كما تم التأكد من 1644 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 950.409.

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تعليق واحد

  1. للأسف لازال الكثير من الناس يظنون أن الوباء صار بعيدا عنهم بينما هو يقترب بالسرعة المفرطة وهكذا نرى عدم احترام مسافة التباعد والكثير هجروا الكمامة ويتصافح الناس بالوجه ويتعانقون في الولائم والجنائز…نحن صرنا في أمس الحاجة إلى تجنيد وسائل الإعلام جميعها مرة أخرى كالحملة السابقة لحث المواطنين على التباعد واستعمال الكمامة وتجنب العناق والمصافحة مع استعمال المعقم.

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