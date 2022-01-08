حصيلة قياسية.. تسجيل 7064 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7064 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 997.121 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.904 .

كما تم التأكد من 1644 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 950.409.

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