رسميا.. “الكاف” يعلن موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

2022-01-08 / 3:50 مساءً
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هبة بريس وكالات

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب اجتماعها الذي عقد يوم الجمعة، عن موعد كل من قرعة الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار.

وأوضح الكاف عبر موقعه على الإنترنت، يوم السبت، أن قرعة تصفيات كاس الأمم الإفريقية 2023 ستجرى في 21 يناير الجاري في مدينة دوالا، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون، اعتبارا من يوم الأحد وحتى السادس من فبراير المقبل.

وسيقام الدور التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب عبر مباريات ذهاب وإياب تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتصعد الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

أما قرعة الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، فستجرى في 22 يناير الجاري بالمدينة الكاميرونية نفسها.

وسيجرى تقسيم الفرق العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين بناء على تصنيف الفيفا الرسمي المنشور في نوفمبر 2021.

وستلتقي المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفا، وستقام مباريات الذهاب على أرض المنتخب ذات التصنيف الأدنى.

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