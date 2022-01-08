تزامنا وارتفاع إصابات كورونا.. مواطنون يشتكون من غياب “فيتامين س” بالصيدليات

هبة بريس - الرباط

تزامنا وارتفاع الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، يشتكي عدد من المواطنون من قلة أو غياب بعض الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج من الفيروس.

وكشف مواطنون في حديث مع هبة بريس، أنهم أصبحوا يعانون من قلة بعض الادوية في الصيدليات وفي مقدمتها عقار “دوليبران” وغياب أدوية “فيتامين س”.

وأضاف ذات المواطنون، أنهم اضطروا للتنقل الى صيدليات بالمدن المجاورة للبحث عن الأدوية المذكورة، أو طلبها من مواقع البيع والشراء بالانترنت بسبب ندرتها.

وطالب المواطنون وزارة الصحة بالتحرك وضمان توفير هذه الأدوية بجميع صيدليات المملكة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تعرض ارتفاعا كبيرا في الاصابات اليومية وانتشار متحور أوميكرون.

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