صورة تعبيرية

تزامنا وارتفاع إصابات كورونا.. مواطنون يشتكون من غياب “فيتامين س” بالصيدليات

2022-01-08 / 3:32 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

تزامنا وارتفاع الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، يشتكي عدد من المواطنون من قلة أو غياب بعض الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج من الفيروس.

وكشف مواطنون في حديث مع هبة بريس، أنهم أصبحوا يعانون من قلة بعض الادوية في الصيدليات وفي مقدمتها عقار “دوليبران” وغياب أدوية “فيتامين س”.

وأضاف ذات المواطنون، أنهم اضطروا للتنقل الى صيدليات بالمدن المجاورة للبحث عن الأدوية المذكورة، أو طلبها من مواقع البيع والشراء بالانترنت بسبب ندرتها.

وطالب المواطنون وزارة الصحة بالتحرك وضمان توفير هذه الأدوية بجميع صيدليات المملكة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تعرض ارتفاعا كبيرا في الاصابات اليومية وانتشار متحور أوميكرون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لاعادة العالقين بالمملكة ..فرنسا تعلن عن رحلة بحرية استثنائية من طنجة المتوسط صوب مرسيليا

لاعادة العالقين بالمملكة ..فرنسا تعلن عن رحلة بحرية استثنائية…

2022-01-08 / 6:40 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-08 / 5:29 مساءً

حصيلة قياسية.. تسجيل 7064 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-08 / 4:25 مساءً
Photo of الإعلان عن اللائحة الطويلة لجائزة “الكاتبة المغاربية”

الإعلان عن اللائحة الطويلة لجائزة “الكاتبة المغاربية”

2022-01-08 / 2:26 مساءً
Photo of ولاية أمن مراكش تنفي محاولة انتحار شخص من أعلى بناية أمنية

ولاية أمن مراكش تنفي محاولة انتحار شخص من أعلى…

2022-01-08 / 12:50 مساءً
Photo of تورطا في التصريح بحوادث سير وهمية.. توقيف شخصين بالبيضاء

تورطا في التصريح بحوادث سير وهمية.. توقيف شخصين بالبيضاء

2022-01-08 / 11:23 صباحًا
Photo of تزوير شواهد طبية بسطات.. السجن لممرض متدرب وحارسيْ أمن خاص

تزوير شواهد طبية بسطات.. السجن لممرض متدرب وحارسيْ أمن…

2022-01-08 / 10:56 صباحًا
Photo of بأكادير.. الوزير بنسعيد يتفقد عددا من الأوراش والمنشآت الثقافية

بأكادير.. الوزير بنسعيد يتفقد عددا من الأوراش والمنشآت الثقافية

2022-01-08 / 9:48 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-08 / 7:00 صباحًا
Photo of استئنافية فاس تدين رئيسي جماعة وموظفين ومهندس بالسجن النافذ.

استئنافية فاس تدين رئيسي جماعة وموظفين ومهندس بالسجن النافذ.

2022-01-07 / 9:10 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق