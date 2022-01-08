الإعلان عن اللائحة الطويلة لجائزة “الكاتبة المغاربية”

هبة بريس

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب عن اللائحة الطويلة لجائزة الكاتبة المغاربية، دورة الكاتبة المغربية الراحلة ثريا لهي، التي ضمت 62 عملا مستوفيا للشروط المنصوص عليها.

وأفاد بلاغ للمكتب، أن مجموع الأعمال التي تم استقبالها على البريد الإلكتروني وعبر عنوان الرابطة المؤقت ب”نادي الصحافة بالمغرب”، بلغ 522 عملا من مختلف الدول المغاربية.

وأضاف المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب أنه توصل بمشاركات من مختلف جهات المملكة ومن الدول المغاربية ومن مغربيات العالم، مشيرا إلى استبعاد النصوص التي سبق نشرها ورقيا أو إلكترونيا، وكذا الأعمال لكتاب، نظرا لكون الجائزة مخصصة للكاتبة المغاربية.

وأشار الى إلغاء مشاركات من خارج الاتحاد المغاربي، إضافة إلى استبعاد مجموعة كبيرة من الأعمال التي لم تستجب لأي من الشروط التي تم تحديدها سلفا، ومنها المشاركة بقصيدة واحدة أو قصة واحدة.

وضمت اللائحة الطويلة 62 عملا في جميع أصناف الجائزة من شعر وقصة قصيرة ورواية ومسرح، من بينها 53 عملا باللغة العربية والأمازيغية والزجل، إلى جانب 9 أعمال باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وتصدر المغرب الأعمال المختارة في اللائحة الطويلة بأزيد من 46 عملا، ثم ليبيا ب10 أعمال، ودولة تونس ب4 أعمال، إلى جانب 3 أعمال من الجزائر وعمل واحد من موريتانيا.

وتوكل إلى لجان مجلس الحكيمات مهام فرز اللائحة القصيرة للأعمال المشاركة وتقديمها إلى لجنة تحكيم الجائزة، وتضم إلى جانب رئيسات لجان مجلس الحكيمات، عضوات من الدول المغاربية، وتناط ب هذه اللجنة مهمة انتقاء الأعمال الفائزة في مختلف الأصناف المتنافس حولها.

وأوضح المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب أن الاحتفاء بالفائزات سيكون في ال9 من مارس 2022، الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني للكاتبة المغربية.

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