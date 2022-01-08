الفنانة المصرية آثار الحكيم تعلن اعتزالها: “أريد التقرّب إلى الله”

2022-01-08 / 1:03 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

فاجأت الفنانة آثار الحكيم جمهورها بإعلان اعتزالها الفن، الأمر الذي أثار الجدل على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت آثار الحكيم في تصريحات صحافية الخبر، مشيرةً إلى أن التفاصيل المذكورة حول اعتزالها صحيحة، وأنها تفرغت لعبادة الله، وذلك منذ 11 عاماً، لأنه كان الوقت المناسب لتشبّعها من الفن.

وأكدت آثار أنها اعتزلت الفن منذ عام 2010، لكنها لم تعلن ذلك رسمياً للجمهور، لأنها رأت أنها تشبّعت من الفن من خلال الأدوار التي قدّمتها خلال مشوارها الفني الذي استمر نحو 35 عاماً وشاركت فيه بالعديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما والسينما.

وترى الحكيم أيضاً أنه واجب عليها أن تتفرغ لعبادة الله وشكره على ما رزقها من نِعم، مشيرةً إلى أنها بدأت قراءة القرآن، وكذلك كتاب تفسير القرآن للأطفال.

وقد ابتعدت آثار الحكيم عن التمثيل منذ عام 2009، بعد أن قدّمت مسلسل “الوتر المشدود”، الذي شاركت فيه مع مجموعة كبيرة من أهم وألمع النجوم، والذي تولى تأليفه عماد نافع وأخرجه خالد بهجت.

يُذكر أن آخر ظهور إعلامي للفنانة آثار الحكيم كان عام 2020، خلال حضورها عرض مسرحية “المتفائل” على المسرح القومي، والتقطت صورة مع بطلي العرض سامح حسين وسهر الصايغ.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة نجم السينما الفائز بالأوسكار سيدني بواتييه

وفاة نجم السينما الفائز بالأوسكار سيدني بواتييه

2022-01-07 / 8:00 مساءً
Photo of بالدموع …فرح الفاسي تعرب عن إشتياقها لوالدها

بالدموع …فرح الفاسي تعرب عن إشتياقها لوالدها

2022-01-07 / 1:57 مساءً
Photo of بمشاركة ممثلين مغاربة.. بلقيس تطرح “صابرة”

بمشاركة ممثلين مغاربة.. بلقيس تطرح “صابرة”

2022-01-07 / 9:42 صباحًا
Photo of وفاة عمر دخوش مؤسس فرقة “تكادة”

وفاة عمر دخوش مؤسس فرقة “تكادة”

2022-01-06 / 1:22 مساءً
Photo of بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية مها أبو العوف

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية مها أبو…

2022-01-06 / 9:09 صباحًا
Photo of في ذكرى ميلاد والدها الراحل.. بسمة بوسيل:” بحبك يا بطل حياتي و كل عام و انت في نعيم الجنة”

في ذكرى ميلاد والدها الراحل.. بسمة بوسيل:” بحبك يا…

2022-01-05 / 2:51 مساءً
Photo of زينب الناجم تناشد متابعيها الدعاء لوالدها

زينب الناجم تناشد متابعيها الدعاء لوالدها

2022-01-05 / 1:59 مساءً
Photo of مايا دياب: “أنا في مرحلة تجميد البويضات “

مايا دياب: “أنا في مرحلة تجميد البويضات “

2022-01-05 / 1:19 مساءً
Photo of بسكتة قلبية…وفاة الفنان المصري أحمد الحجار

بسكتة قلبية…وفاة الفنان المصري أحمد الحجار

2022-01-04 / 10:43 مساءً
Photo of وائل جسار لسعيدة شرف: “أنت إنسانة راقية و مضيافة” والأخيرة تعلق “قريبا نلتقي”

وائل جسار لسعيدة شرف: “أنت إنسانة راقية و مضيافة”…

2022-01-04 / 2:40 مساءً

‫2 تعليقات

  1. من يعتبر الاعتزال عن التمثيل توبة وتقربا من الله فهو يعتبر أن التمثيل عمل مذموم ويبعد عن الله وبالتالي عليه أن يتخلى عما جناه من ثروة من التمثيل ليكون منسجما مع نفسه ومع قناعته والله أعلم.
    مجرد رأي ولأهل العلم الكلمة الفصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق