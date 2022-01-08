تماس كهربائي سبب حريق مصحة خاصة بوجدة

هبة بريس - وجدة

شب حريق بمنشأة مصحة المغرب بمدينة وجدة، ليل الجمعة 7 يناير الجاري حوالي الساعة التاسعة ليلا، في أحد مكاتب الفحص الطبي بالطابق السفلي للمصحة، وذلك بسبب تماس كهربائي نتج عنه الحريق الذي تمكنت مصالح الوقاية المدنية من السيطرة عليه بمهنية كبيرة وفي وقت قياسي، حيث أبانت عناصر الوقاية المدنية عن كفاءة وقدرة كبيرتين في إخماد الحريق دون إلحاق أية أضرار بباقي المصحة، ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية محدودة فقط.

وحسب بلاغ لإدارة المصحة، فقد تمت العناية في وقت قياسي وبمهنية كبيرة، وفق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات، بكافة المرضى والنزلاء المتواجدين بالمصحة وقت اندلاع الحريق، حيث تم إخلاء جميع المرضى على وجه السرعة دون حدوث أية مضاعفات، كما تمت عملية تتبع حالاتهم والاطمئنان عليهم.

و إذ تشكر إدارة مصحة المغرب بكافة أطرها ومستخدميها مصالح الوقاية المدنية على مجهوداتها الكبيرة في إخماد الحريق، يضيف البلاغ ذاته، فإنه لا يفوتها أن تتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل السلطات المحلية والأمنية على ما بذلته من جهود لتطويق المكان والسيطرة على الحريق بهنية عالية وفي وقت وجيز. كما تشكر مصحة المغرب كل المتعاطفين معها.

كما تخبر كافة المواطنات والمواطنين أنها سوف تستأنف عملها بشكل عادي ابتداء من من يوم الاثنين 10 يناير 2022 في الظروف الصحية المتعارف عليها.

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