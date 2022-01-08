“الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

هبة بريس - الرباط

نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالمكاسب الدولية المهمة والانتصارات المتتالية المتعلقة بقضيتنا الوطنية، كما أشاد بالتطور الإيجابي للموقف الألماني تجاه وحدتنا الترابية ودعمهم للمبادرات والاصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس و الرامية الى نمو وازدهار البلاد.

وجدد أعضاء المكتب السياسي، في اجتماعهم الإخير، تأكيدهم على مواصلة المساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد ونوهوا بالمواقف الإيجابية التي اعتمدها الفريقان البرلمانيان في مساندة الأغلبية الحكومية لتعزيز المسيرة التنموية لبلادنا

وعلى المستوى التنظيمي، أحاط الأمين العام أعضاء المكتب السياسي بالخطوات التي قطعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ونوه بالعمل الجاد الذي يقوم به أعضاء هذه اللجنة لتنظيم اجتماعات الهياكل الوطنية في أحسن الظروف.

كما اطلع أعضاء المكتب السياسي على الاوراش التي فتحتها اللجنة التحضيرية في افق تنظيم مؤتمرات التنظيمات الموازية للمرأة الدستورية، وللشبيبة الدستورية، وعلى التدابير التي تشتغل عليها استعدادا لعقد المجلس الوطني خلال شهر مارس 2022، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب نهاية شهر ماي 2022.

كما دعا أعضاء المكتب السياسي، كل الدستوريين والدستوريات، للتعبئة الكاملة لإنجاح هذه المحطات ، تماشيا مع احترام جميع التدابير الاحترازية التي تفرضها الحالة الوبائية ببلادنا.

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