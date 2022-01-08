محمد ساجد

“الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

2022-01-08 / 11:47 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالمكاسب الدولية المهمة والانتصارات المتتالية المتعلقة بقضيتنا الوطنية، كما أشاد بالتطور الإيجابي للموقف الألماني تجاه وحدتنا الترابية ودعمهم للمبادرات والاصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس و الرامية الى نمو وازدهار البلاد.

وجدد أعضاء المكتب السياسي، في اجتماعهم الإخير، تأكيدهم على مواصلة المساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد ونوهوا بالمواقف الإيجابية التي اعتمدها الفريقان البرلمانيان في مساندة الأغلبية الحكومية لتعزيز المسيرة التنموية لبلادنا

وعلى المستوى التنظيمي، أحاط الأمين العام أعضاء المكتب السياسي بالخطوات التي قطعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ونوه بالعمل الجاد الذي يقوم به أعضاء هذه اللجنة لتنظيم اجتماعات الهياكل الوطنية في أحسن الظروف.

كما اطلع أعضاء المكتب السياسي على الاوراش التي فتحتها اللجنة التحضيرية في افق تنظيم مؤتمرات التنظيمات الموازية للمرأة الدستورية، وللشبيبة الدستورية، وعلى التدابير التي تشتغل عليها استعدادا لعقد المجلس الوطني خلال شهر مارس 2022، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب نهاية شهر ماي 2022.

كما دعا أعضاء المكتب السياسي، كل الدستوريين والدستوريات، للتعبئة الكاملة لإنجاح هذه المحطات ، تماشيا مع احترام جميع التدابير الاحترازية التي تفرضها الحالة الوبائية ببلادنا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد

إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية…

2022-01-08 / 7:30 صباحًا
Photo of العلاقات بين المغرب وألمانيا .. دول عديدة تراقب التطورات

العلاقات بين المغرب وألمانيا .. دول عديدة تراقب التطورات

2022-01-07 / 10:10 مساءً
Photo of العلاقات بين المغرب وألمانيا…الفترة السابقة أصبحت في الخلف

العلاقات بين المغرب وألمانيا…الفترة السابقة أصبحت في الخلف

2022-01-07 / 8:54 مساءً
Photo of رفاق منيب يطالبون بتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات

رفاق منيب يطالبون بتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات

2022-01-07 / 6:43 مساءً
Photo of بعد إقبار طموحها بالصحراء المغربية.. الجزائر تطمح لفتح خط بحري مع موريتانيا

بعد إقبار طموحها بالصحراء المغربية.. الجزائر تطمح لفتح خط…

2022-01-07 / 5:10 مساءً
Photo of الكويت تؤكد على ثبات ورسوخ موقفها الداعم للقضية الوطنية

الكويت تؤكد على ثبات ورسوخ موقفها الداعم للقضية الوطنية

2022-01-07 / 9:51 صباحًا
Photo of وزيرة الخارجية البوركينية تجري مباحثات مع سفير المغرب بواغادوغو

وزيرة الخارجية البوركينية تجري مباحثات مع سفير المغرب بواغادوغو

2022-01-07 / 8:00 صباحًا
Photo of دَعْوَةُ الرَّئيسِ الأَلْمانيِّ لِلمِلِك … طَيٌّ لِلْخِلَاف وَبِدايَة ” مَرْحَلَةٍ جَديدَةٍ “

دَعْوَةُ الرَّئيسِ الأَلْمانيِّ لِلمِلِك … طَيٌّ لِلْخِلَاف وَبِدايَة ”…

2022-01-07 / 12:20 صباحًا
Photo of سحب السفير المغربي من الجزائر.. الدبلوماسية المغربية أخذت الوقت الكافي لاتخاذ القرار

سحب السفير المغربي من الجزائر.. الدبلوماسية المغربية أخذت الوقت…

2022-01-06 / 9:37 مساءً
Photo of برقية تعاطف من الملك إلى الرئيس الموريتاني إثر إصابته بفيروس كورونا

برقية تعاطف من الملك إلى الرئيس الموريتاني إثر إصابته…

2022-01-06 / 7:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق