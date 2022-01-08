تورطا في التصريح بحوادث سير وهمية.. توقيف شخصين بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، شخصين يبلغان من العمر 23 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى ارتباط المشتبه فيهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين، عن طريق إصدار شهادات تأمين لسيارات لا وجود لها والتصريح بوقوع حوادث سير وهمية، فيما يقوم أحد شركائهما، الذي يوجد في حالة فرار، بإنجاز تقارير خبرة تدليسية والإدلاء بفواتير إصلاح مزورة، بغرض الاستيلاء على مبالغ التعويضات على الأضرار المادية التي بلغ مجموعها 3 ملايين و600 ألف درهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح أمس الخميس.

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