رسميا.. “كاف” يرفع قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

2022-01-08 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس - القسم الرياضي

قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الرفع من قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا على جائزة مالية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، على أن ينال صاحب المركز الثاني مبلغ 2,57 مليون دولار أمريكي.

وتم تخصيص منحة بقية 2.2 مليون دولار أمريكي للمتأهلين إلى دور النصف و1.175 مليون دولار للمتأهلين إلى دور ربع النهائي.

يشار إلى ان المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عقد اجتماعا عاما قبل حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا المقررة يوم غد الأحد.

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