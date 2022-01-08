مصرع شاب مغربي في حادثة سير مروعة جنوب إيطاليا

عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

لقي شاب مغربي في العشرينات من عمره، حتفه في حادثة سير مروعة تعرض لها بمنطقة “كارابيل” بمحافظة “فودجا” جنوب إيطاليا

وزاغت سيارة الشاب المغربي ، البالغ من العمر 25 سنة، عن الطريق السيار وارتطمت جوانب السيارة بأخرى ،على مستوى رقم 16 ” أدرياتيكا “على امتداد طول مسافة 693600 كيلومتر.

وتطلب إخراج الضحية من سيارته تدخل رجال الإطفاء بواسطة آلياتهم، لكن بعد تخليص جسده لم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياته وذلك بسبب إصاباته المتعددة والتي لم تترك له فرصة للنجاة، رغم أن فريقاً طبياً حل بالمكان .

كما عرف مكان الحادث استنفارا أمنيا، التي هرعت إلى عين المكان وسيارتي إسعاف، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ظروفها، وحيثياتها.فيما تم نقل جثمان الضحية الى مستودع الأموات.

ورجحت مصادر من عين المكان أن الحادث وقع بسبب السرعة المفرطة.

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