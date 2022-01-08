“أوميكرون”.. ألمانيا تفرض قيودا جديدة على رواد المطاعم والمقاهي
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، أن بلاده ستفرض قيودا أكثر صرامة على دخول المطاعم والمقاهي في ظل طفرة الإصابات بالمتحور “أوميكرون”، لكنها ستعمل على تقليص فترة الحجر الصحي بهدف تجنيب ألمانيا شللا محتملا.
وقال شولتس، عقب اجتماع مع المسؤولين عن جهات البلاد الـ 16 “لا يمكنني استبعاد احتمال أن نشهد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات في المستقبل القريب” بسبب التفشي السريع للمتحور أوميكرون، مؤكدا أن الإجراءات المقررة “صارمة لكنها عملية”.
وسيتوجب على زبائن المطاعم والمقاهي والحانات أن يقدموا، اعتبارا من 15 يناير، نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد-19” أ جري في اليوم نفسه، بالإضافة إلى شهادة التلقيح أو شهادة التعافي من “كوفيد-19”.
وسيتم استثناء الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد للكوفيد من تقديم نتيجة سلبية لاختبار “كورونا”، بينما سيتم تقليص مدة الحجر الصحي للمصابين بالعدوى ومخالطيهم قصد تجنب شل البلاد بسبب عزل العديد من الأشخاص.
هكذا، لن يضطر أي مخالط لمصاب بـ “كوفيد-19” للالتزام بالحجر إذا كان قد تلقى الجرعات الثلاثة من اللقاح أو أصيب بكوفيد من قبل.
أما الباقون بمن فيهم المصابون، فقد يتاح لهم تقليص فترة الحجر الصحي إلى سبعة أيام بدلا من 14 يوما إذا تمكنوا من إبراز نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد-19”.
18 تعليقات
لاندري من أين جاء هذا المتحور الجديد اوميكرون…هل من البيئة المحيطة بنا ام من الأغذية الغير السليمة ام هي لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله ولكن الله أعلم..
هل جرس الخطر قد حان….. ام هي لعبة تجارية اللقاحات البشرية وتطوير المبيعات والتسويق في اللقاحات لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها كارثة كبرى لايحمد عقباها عبر العالم … والأمر الغريب أصبح لايبشر بالخير لطفك بنا يآرب…
هل ديلتا أخطر من اوميكرون على العلم أننا تلقينا الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة فما فائدة التلقيح الم يحمينا من هذآ المتحور الجديد اوميكرون…
أم هي سيادة التلقيح ام سياسة التلقيح هههههههههههه.
لتصليط الضوء نحو هذا المتحور الجديد اوميكرون يجب الحيطة والحذر منه وعدم التهور والتهاون حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها…
كل هذه البروتوكولات فقط من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه..
على العلم تعتبر ألمانيا من الدول النامية والمثقفة لاننتظر منها هذآ الارتفاع الساروخي في الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون…الذي سيسبب لها تدهورا في الاقتصاد العالمي…
السبب وراء ذالك هو عدم التلقيح الاجباري.من طرف المواطنين الالمانين مما أدى إلى انتشاره بسرعة فائقة…
محتمل ان تقوم الدولة الألمانية بالحجر الصحي مرة أخرى…
يجب عليها تهدئة الأوضاع وتطالب بالاجراءات اللازمة الوقائية ضد هذآ المتحور الجديد اوميكرون ولاتقوم بالاغلاق الشامل للمطاعم والمقاهي….
يجب العناية بالحلات وعدم تخليطها مع الغير المصابين بهذا المتحور الجديد اوميكرون …والحل هو الاحترام بالاحترازات اللازمة الوقائية ضد كوفيد 19 كورونا هههههههه.
كان من الأول الحجر الصحي قبل أن يقع العالم بأكمله بهذه الكارثة الكبرى…وهاهي النتيجة…
ناقوس الخطر قد يعم العالم بأكمله والتمثليات بدأت تؤلف من طرف السياسات العالمية هههههههههههه.دخلت مرحلة الحسم لانقدر على التحمل والصبر لهذه التمثيليات والاكاذيب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
يؤسفني أن أسمع بهذا الخير باغلاق المقاهي والمطاعم والرجوع الى الصفر مرة أخرى بعدما انت انتعشنا شيئاً ما..كفايا سنتين ضاعت من اقتصادنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنه التجاهل والتهاون والاستهزاء بهذا المتحور الجديد اوميكرون والتيجة سلبية .وها نحن نؤدي الثمن…
الحل الأفضل لمحاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون يجب الحجز الصحي مرة أخرى على صعيد العالم بأكمله وذالك للحد من انتشار…
الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت ..حتى الدولة الألمانية بهذه التصرفات والقرارات تريد من مواطنيها تلقي الجرعة الثالتة الإجبارية….