“أوميكرون”.. ألمانيا تفرض قيودا جديدة على رواد المطاعم والمقاهي

2022-01-08 / 9:28 صباحًا
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، أن بلاده ستفرض قيودا أكثر صرامة على دخول المطاعم والمقاهي في ظل طفرة الإصابات بالمتحور “أوميكرون”، لكنها ستعمل على تقليص فترة الحجر الصحي بهدف تجنيب ألمانيا شللا محتملا.

وقال شولتس، عقب اجتماع مع المسؤولين عن جهات البلاد الـ 16 “لا يمكنني استبعاد احتمال أن نشهد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات في المستقبل القريب” بسبب التفشي السريع للمتحور أوميكرون، مؤكدا أن الإجراءات المقررة “صارمة لكنها عملية”.

وسيتوجب على زبائن المطاعم والمقاهي والحانات أن يقدموا، اعتبارا من 15 يناير، نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد-19” أ جري في اليوم نفسه، بالإضافة إلى شهادة التلقيح أو شهادة التعافي من “كوفيد-19”.

وسيتم استثناء الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد للكوفيد من تقديم نتيجة سلبية لاختبار “كورونا”، بينما سيتم تقليص مدة الحجر الصحي للمصابين بالعدوى ومخالطيهم قصد تجنب شل البلاد بسبب عزل العديد من الأشخاص.

هكذا، لن يضطر أي مخالط لمصاب بـ “كوفيد-19” للالتزام بالحجر إذا كان قد تلقى الجرعات الثلاثة من اللقاح أو أصيب بكوفيد من قبل.

أما الباقون بمن فيهم المصابون، فقد يتاح لهم تقليص فترة الحجر الصحي إلى سبعة أيام بدلا من 14 يوما إذا تمكنوا من إبراز نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد-19”.

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‫18 تعليقات

  1. لاندري من أين جاء هذا المتحور الجديد اوميكرون…هل من البيئة المحيطة بنا ام من الأغذية الغير السليمة ام هي لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله ولكن الله أعلم..

  2. هل جرس الخطر قد حان….. ام هي لعبة تجارية اللقاحات البشرية وتطوير المبيعات والتسويق في اللقاحات لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. هل ديلتا أخطر من اوميكرون على العلم أننا تلقينا الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة فما فائدة التلقيح الم يحمينا من هذآ المتحور الجديد اوميكرون…

  6. لتصليط الضوء نحو هذا المتحور الجديد اوميكرون يجب الحيطة والحذر منه وعدم التهور والتهاون حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها…

  8. على العلم تعتبر ألمانيا من الدول النامية والمثقفة لاننتظر منها هذآ الارتفاع الساروخي في الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون…الذي سيسبب لها تدهورا في الاقتصاد العالمي…

  11. يجب عليها تهدئة الأوضاع وتطالب بالاجراءات اللازمة الوقائية ضد هذآ المتحور الجديد اوميكرون ولاتقوم بالاغلاق الشامل للمطاعم والمقاهي….

  12. يجب العناية بالحلات وعدم تخليطها مع الغير المصابين بهذا المتحور الجديد اوميكرون …والحل هو الاحترام بالاحترازات اللازمة الوقائية ضد كوفيد 19 كورونا هههههههه.

  14. ناقوس الخطر قد يعم العالم بأكمله والتمثليات بدأت تؤلف من طرف السياسات العالمية هههههههههههه.دخلت مرحلة الحسم لانقدر على التحمل والصبر لهذه التمثيليات والاكاذيب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  15. يؤسفني أن أسمع بهذا الخير باغلاق المقاهي والمطاعم والرجوع الى الصفر مرة أخرى بعدما انت انتعشنا شيئاً ما..كفايا سنتين ضاعت من اقتصادنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  17. الحل الأفضل لمحاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون يجب الحجز الصحي مرة أخرى على صعيد العالم بأكمله وذالك للحد من انتشار…

  18. الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت ..حتى الدولة الألمانية بهذه التصرفات والقرارات تريد من مواطنيها تلقي الجرعة الثالتة الإجبارية….

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