تجاهَل اعلامهم ..غُصّة لقجع تخرج أبواق العسكر من جحورهم

هبة بريس - الرباط

لم يستصغ اعلام العسكر بالجزائر، تجاهل فوزي لقجع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الإدلاء بتصريحات اعلامية لأبواق محسوبة على مؤسسة الكابرانات، حيث فتحت العنان لقاموس الشتيمة التي تترجم نفسية المهزوم .

لقجع رفض الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام جزائرية، بسبب عدم احترام إجراءات التباعد المعمول بها ضد فيروس كوفيد 19، وذلك مباشرة بعد وصوله للكاميرون محتضنة كأس أمم أفريقيا 2022 ، حيث بينت مقاطع فيديو أن مبعوثي وسائل إعلام جزائرية، يتهافتون لأخذ تصريحات من لقجع بعد حلوله بمطار ياوندي، في حين رفض رئيس الجامعة التحدث إليهم، مطالبا منهم الابتعاد كاجراء وقائي .

وكعادتها ركبت أبواق الجنرالات على الحدث وحولته بقدرتها السحرية الى نظرية مؤامرة ضد الجزائر وشعبها ومنتخبها ، وسط سخرية فايسبوكية من الجارة الشرقية التي اصبح تركيزها المطلق على المغرب واحواله.

هذا ووصل رئيس الجامعة، مساء أمس الخميس، إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة، لحضور افتتاح كأس أمم أفريقيا، وكذا أشغال المكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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