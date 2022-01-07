حريق بمصحة خاصة يستنفر سلطات وجدة

هبة بريس - وجدة

شبّ قبل قليل من مساء يومه الجمعة، حريق باحدى المصحات الخاصة بمدينة وجدة ، الأمر الذي خلف حالة من الاستنفار بين سلطات المدينة وعناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان .

وتسبب الحريق الذي تجهل أسباب اندلاعه الى حدود كتابة هذه الاسطر في حدوث خسائر مادية باحد طوابق المصحة ، حيث تم اخلاءه من المرضى واخماد النيران التي كادت ان تنتقل الى باقي الطوابق الاخرى لولا الالطاف الالهية وتدخل عناصر الاطفاء .

وقد جرى نقل المرضى والمقيمين بالمصحة الى مستشفيات اخرى .. تفاصيل اكثر سناوفيكم بها في وقت لاحق ..

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