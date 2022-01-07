“فدرالية اليسار” تسائل لفتيت عن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية

هبة بريس

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار” سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمغرب.

وأشارت التامني أن الرأي العام الوطني والمحلي في مدينة تازة عاش على وقع فاجعة مأساوية أودت بحياة أربعة شبان حاولوا الهجرة إلى جنوب إسبانيا عبر البحر، إلا أن مصيرهم كان هو الغرق في أعماق المتوسط.

وأوضحت التامني أنه قبل هذه الحادثة عرف المغرب وقائع مماثلة كان ضحيتها مغاربة من مختلف الأعمار ومن مختلف المناطق، ولا يبدو أن هذه الظاهرة ستتوقف في المدى القريب والمتوسط.

وأكدت أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة واسعة من المغاربة، وانسداد الآفاق أمام الشباب الراغب في تحقيق ذاته وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية في أرض الوطن، الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الهجرة السرية على صعيد المناطق الحدودية، وظهور عصابات منظمة تستغل بؤس وحاجة هذه الفئة لترمي بهم في أعماق البحر، أو تدفع بهم للسقوط في أيدي عصابات الدول المستقبلة التي تعرضهم للابتزاز وتستغلهم في أعمال غير مشروعة.

وساءلت التامني وزير الداخلية عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وكذا التدابير الكفيلة بالقضاء عليها بشكل ناجع.

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